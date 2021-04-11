笨賊想偷「熱門狗種」！　英男1人3狗成攻擊目標驚恐影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名男子日前和3隻小狗在家中，但晚上電鈴突然響起，是3名偽裝簡陋的小偷在外頭焦躁不安地等著衝進屋內。屋主到門口應門後和其中2人發生扭打，另一人則衝進屋內想偷走小狗，但最終三人都被屋主的抵抗和趕來馳援的鄰居嚇跑了。據了解，屋主有兩隻西施犬和一隻博美犬，都是社群網站上廣受喜愛的品種，也是近年失竊率最高的品種之一。

根據《太陽報》報導，屋主是一名叫萊恩（Ryan）的資產管理顧問，本周三（7日）晚間9點過後，他獨自和三隻小狗待在家中，當時他正戴著耳機用筆電做事，所以起初並沒有聽到門鈴響起。

之後手機的門鈴APP通知他屋前有動靜，但他連線監視器卻沒看到任何人，因此直覺認為應該是有鳥類之類的動物觸動到偵測器。不過這時他聽到有人大力敲門，於是便走到前門應門。

萊恩回憶門打開時，他並沒有看清對方有幾人，但和他說話的那名男子脖子上有刺青，而且氣氛感覺非常不對勁，「他一直左腳換右腳，右腳換左腳。」對方看見他只問了一句「葛雷的包裹？」而當萊恩要回答「這裡沒有葛雷」時，對方和另一名同夥竟突然猛衝向前。

▲竊賊想偷狗但失敗。（圖／翻攝自SWNS）

幸虧早有警覺的萊恩沒有被撲倒，反而和靠著力氣將兩人扛到屋外，和他們發生扭打。此時另一名嫌犯趁隙闖入的萊恩的家，但似乎過於緊張而在門口不斷來回徘徊，之後衝進去找狗，卻空手而歸，因為萊恩趕緊搬來了救兵。

萊恩把兩名竊賊掄倒在地後，立刻翻牆去敲隔壁鄰居的窗戶，對方很快也知道出事了，很快趕出來幫忙，就是這時三名竊賊知道控制不住情勢，於是拔腿就跑。

警方目前尚未逮捕任何嫌犯，一切還在調查中。萊恩回憶當下覺得實在非常恐怖，而且事後看監視器畫面才知道竊賊其中一人成功闖進他家，但幸好雖然狗叫聲不斷，對方就是怎麼都找不到，「從我應門到事情節數，只有整整16秒而已。」他也是事後才發現原來對方有帶武器，這也解釋了為什麼他的手上會有瘀青和傷口。

西施犬和博美在社群網路上聲量頗大，許多飼主會幫自己的狗狗創辦粉專和帳號，每天PO狗狗的照片，經常都能吸引大量網友留言，而在近年的失蹤名單上，西施犬和博美一直位居前列。