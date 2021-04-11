屁孩超市狂嗆：拿斧頭砍爆店員！　隔天「被老爸洗臉」押回去道歉

記者張靖榕／綜合外電報導

外國社群網網路近日流傳一段影片，當中2名少年向年紀比自己大的超市店員破口大罵，除了侮辱對方外，還威脅要拿斧頭「砍爆對方的頭」。然而在外頭不知天高地厚的小屁孩，在下段影片中重回超市，沒有帶上斧頭，反而帶了一個氣炸的老爸回來；他老爸當場臭罵他一頓，並要他向店員道歉，讓網友一片叫好。

▲屁孩嗆超市店員，被老爸公開洗臉。（圖／翻攝自「B.C.&Lowy」）

影片裡的2名少年操著英式口音，據了解當時他們逛超市在裡頭亂翻商品被店員制止，惱羞成怒的兩人立刻變成少年奧客，不斷大聲叫囂胡鬧，走出超商時還咒罵店員，大聲嗆說會回來揍人，「我會踹爆你們的頭，帶斧頭回來砍爆你們」，甚至用非常嚴重的字眼辱罵女店員。騎上腳踏車後，小屁孩還對一旁看戲的路人嗆聲，「笑屁啊」。

之後影片被人上傳網路，吸引網友瘋傳，許多人紛紛湧入留言、嘲笑和表達對屁孩行為的不齒，而爆紅的影片很快流傳到屁孩老爸的手上。

那個嗆聲說「要回來揍人」的屁孩，隔天卻帶了老爸回去；然而他爸並沒有如他所說的揍爆店員，反而在公眾面前把他的臉洗爆。尷尬無比的屁孩雙手始終插在口袋裡，小聲說「我不是真的這個意思，我只是太生氣了。」

屁孩老爸扯著嗓子痛斥兒子，「那你要跟誰道歉，你是不是應該和所有超市員工道歉？現在你的影片在臉書到處傳，丟不丟臉啊！我們是這樣教你的嗎？」之後老爸向超市員工承諾，他絕不會再讓小孩回到這間超市，不會再讓他來騷擾大家。