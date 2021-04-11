iPhone 13 Pro最新渲染圖曝！　「2大升級」售價有望成史上最貴

▲iPhone 13 Pro最新諜照曝光，可望成有史以來最貴的iPhone。（圖／翻攝自「@theapplehub」）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果最新iPhone13系列手機有望在今年9月推出，官方宣布前同樣又有外媒「曝光」新機最新渲染圖。按照過往經驗和慣例，新iPhone升級幅度不會太大，但在外觀和配置上會有一定的升級，尤其外觀上的改變最為直觀。

簡體字網站「IT之家」引用「@theapplehub」最新曝光的渲染圖，畫面上的iPhone與此前曝光的消息內容並無太大差別，全新的iPhone 13 Pro配色仍提供與上一代相同的「太平洋藍」，方形相機鏡頭模組也繼續沿用。不過iPhone 12 鏡頭模組表面是以透明蓋板玻璃覆蓋，最新一代已進行表面黑化處理，使得視覺上更符合手機的整體性，此外鏡頭模組的凸起也有增加，顯示影像方面的處理會有一定提升。

此前曝光的消息指出，全新的iPhone 13系列在外觀設計上，基本上與前一代的系列外觀沒有太大差別，仍是採用瀏海全螢幕及純平中框設計，螢幕則升級為三星LTPO螢幕，支持120Hz自我調整刷新率，並有智慧調節螢幕刷新率功能，可以根據螢幕內容實現1－120Hz之間自動切換，也更具省電效果。

此外，新機將會搭載全新A15仿生處理器，支持Wi-Fi 6E技術，相機模組也將得到進一步提升。據了解，全新的iPhone 13（或iPhone 12s）系列將在今年9月亮相，升級重點聚焦在螢幕和相機上，新機的售價也會大漲，頂配版可望突破人民幣1萬5000元的價格（約新台幣6萬5000元），成為史上最貴的iPhone。