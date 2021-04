美德州爆「公路槍戰」！2車互射1死5傷　無辜男坐家中被流彈擊中

▲警方接獲槍擊案通報後趕往現場。(圖/免費圖庫Pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國德州沃思堡(Fort Worth)當地時間9日晚間,發生一起疑似幫派糾紛的槍擊案,2車人馬互相開槍,造成6人中彈,其中一人因傷勢過重到院後被宣告不治。目前尚不清楚嫌犯身分及實際參與槍擊的人數,待警方進一步調查。

綜合外電報導,事件發生在沃思堡東南820號公路(SW Loop 820)上,警方在9日晚間10點11分接獲通報後趕往現場;據警方統計,目前已知6人受到槍傷,除了一人到院後死亡,其他5人傷勢均不危及性命。到院後死亡的死者為19歲的普萊姆斯(Dominick Dijuan Primes),位在約翰彼得史密斯醫院(Dominick Dijuan Primes)。

槍戰時流彈擊中在另一輛車上的不相干女子,還有在公路旁住家內的一名男子。該名男子當時正在客廳裡,被突如其來的流彈擊中手臂,他不願意接受訪問,但告訴《NBC第5頻道》傷後恢復良好。

男子的鄰居墨非(Craig Murphy)當時也在家中,他表示願意受訪,「很嚇人,你以為在自己家裡很安全,而且住的地方還是一個好社區,但卻不總是這麼回事。」墨非說他在家中牆上發現彈孔,「我家裡有幾顆子彈,是從車庫那裡射進來的。」

警方表示目前尚不清楚槍擊動機,但懷疑是幫派火拚,全案仍在調查中,還沒有逮捕任何嫌疑犯。

"You'd think you’re safe in your own home."



Six people were shot after a shootout between two cars along SW Loop 820 Freeway. Gang units investigating, @fortworthpd say.



Of six shot, two were uninvolved but hit by stray bullets. Home also hit @NBCDFW https://t.co/t74LQ8Lu1N pic.twitter.com/bwBm4bFAgp