美德州爆「公路槍戰」！2車互射1死5傷　無辜男坐家中被流彈擊中

▲警方接獲槍擊案通報後趕往現場。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州沃思堡（Fort Worth）當地時間9日晚間，發生一起疑似幫派糾紛的槍擊案，2車人馬互相開槍，造成6人中彈，其中一人因傷勢過重到院後被宣告不治。目前尚不清楚嫌犯身分及實際參與槍擊的人數，待警方進一步調查。

綜合外電報導，事件發生在沃思堡東南820號公路（SW Loop 820）上，警方在9日晚間10點11分接獲通報後趕往現場；據警方統計，目前已知6人受到槍傷，除了一人到院後死亡，其他5人傷勢均不危及性命。到院後死亡的死者為19歲的普萊姆斯（Dominick Dijuan Primes），位在約翰彼得史密斯醫院（Dominick Dijuan Primes）。

槍戰時流彈擊中在另一輛車上的不相干女子，還有在公路旁住家內的一名男子。該名男子當時正在客廳裡，被突如其來的流彈擊中手臂，他不願意接受訪問，但告訴《NBC第5頻道》傷後恢復良好。

男子的鄰居墨非（Craig Murphy）當時也在家中，他表示願意受訪，「很嚇人，你以為在自己家裡很安全，而且住的地方還是一個好社區，但卻不總是這麼回事。」墨非說他在家中牆上發現彈孔，「我家裡有幾顆子彈，是從車庫那裡射進來的。」

警方表示目前尚不清楚槍擊動機，但懷疑是幫派火拚，全案仍在調查中，還沒有逮捕任何嫌疑犯。