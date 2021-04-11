快訊／美國德州公路槍擊！2車開到一半「互相射擊」　已6人輕重傷

記者董美琪／綜合報導

德州沃思堡（Fort Worth）公路上發生2車槍擊案，2車人馬互射，目前已有6人受傷。目前嫌犯身分、人數不明，當地警方初判這起事件與幫派有關。

根據CNN報導，警方表示，2輛車行駛在德州沃思堡的高速公路上，突然不明原因互相射擊。警方調查2輛車上各載有數名民眾，當地時間9日晚上10點，沿著820號高速公路向東行駛，流彈導致一名無辜路過女駕駛和公路旁民宅裡一名男子受傷。

目前共有6人因槍傷送往醫院，其中1人命危。警方說，目前嫌犯人數及動機不詳，認為這起事件與幫派有關。

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