　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

東森直消阿拉斯加2000人台中晚宴　吳宗憲宣布：推紅藜果膠新產品

▲▼東森直消阿拉斯加團隊舉辦2千人晚宴，吳宗憲也帶來新果膠產品在東森上市的消息。（圖／記者李忠憲攝）

▲東森直消阿拉斯加團隊舉辦2千人晚宴，吳宗憲也帶來新果膠產品在東森上市的消息。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

東森直消紅不讓！當紅的阿拉斯加團隊10日晚間舉辦2021人的晚宴，研發銷售紅藜果膠的「憲哥」吳宗憲也到場分享，並宣布在東森推出「紅藜果膠PLUS」新產品。他表示， 果膠只賣兩種人，「你愛的人」跟「愛你的人」，今天就像是傳福音，太令人感動了，TRY ME！試試看就知道！

▲▼東森直消阿拉斯加團隊舉辦2千人晚宴，吳宗憲也帶來新果膠產品在東森上市的消息。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼吳宗憲進場立刻帶動現場氣氛，眾人伸手開心與他擊掌，並拿手機拍照錄影。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼東森直消阿拉斯加團隊舉辦2千人晚宴，吳宗憲也帶來新果膠產品在東森上市的消息。（圖／記者李忠憲攝）

東森直消阿拉斯加團隊今天晚上在烏日舉辦千人盛會，席開200桌，邀請200多人到場。現場除有知名專業藥師劉薰堉講解肥胖的健康危機，更邀請台灣茉愛多創辦人吳宗憲，到場舉行自己研發、至今未遭衛福部食藥署開罰的紅藜果膠PLUS上市大會，並親身說明產品過人之處、自己使用成果，以及跟市面上幾種知名瘦身方法的不同。東森全球新連鎖總經理總經理陳美琪、業務執行長王世均等人也到場，與大家同樂。

吳宗憲進場時帶來自己個人成名曲，讓全場嗨翻天。現場高舉手機拍照錄影，更有人直接開直播，一睹憲哥風采，並與朋友分享。

▲▼東森直消阿拉斯加團隊舉辦2千人晚宴，吳宗憲也帶來新果膠產品在東森上市的消息。（圖／記者李忠憲攝）

▲與會者在台下聽得津津有味。（圖／記者李忠憲攝）

吳宗憲會後表示，紅藜果膠PLUS可以立下奇功，健康食品是全球3兆美金的事業，應該有非常多的感動，今天看現場，業績就有2億了，恭喜柳老師。

吳宗憲說，紅藜果膠PLUS產品範圍比較窄，只賣兩種人，只賣給你愛的人跟愛你的人。人生以服務為目的，生命當中可以看著別人更美好、更健康，就是PLUS的目的。今天就像是傳福音，太令人感動了，TRY ME！試試看就知道。

▲▼東森直消阿拉斯加團隊舉辦2千人晚宴，吳宗憲也帶來新果膠產品在東森上市的消息。（圖／記者李忠憲攝）

▲吳宗憲與總經理陳美琪、皇冠柳大謙老師受訪時妙語如珠。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼東森直消阿拉斯加團隊舉辦2千人晚宴，吳宗憲也帶來新果膠產品在東森上市的消息。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲東森直銷舉行打造窈窕曲線挑戰賽，總獎金高達150萬元。（圖／記者李忠憲翻攝）

皇冠柳大謙老師表示，阿拉斯加團隊今天剛好成立1年，非常開心在2021年可以舉辦2千多人的盛會。我們非常感動的是，在上個月3月份，阿拉斯加團隊業績就高達1億多，這是大家共同的努力。

他也說，我們有好幾位夥伴打破最高日收入的紀錄，比如說鑽石級林洺洋打破日收100萬元。短短1年，從23個人成長到今天的聚會，都因為東森有強大的品牌跟背景，以及所有團隊夥伴的努力。今天2021阿拉斯加2千人盛會，很開心看到所有朋友的到來。我相信在未來1年，我們會成長更多、更快！幫助更多朋友達成他人生夢想！

皇冠SCOTT老師說，市場上流行一句話，「今天你不做東森，明天就被別人東森！」看看現在商業模式發展整個太不可思議，營業額屢創新高。今天在這舉辦2021人大型活動，因為各行各業有很多在跟東森合作。我們有律師、醫生、各行各業企業老闆，全都在東森這邊，這是一個不可思議的時代。我們一定要結合線下及線上的模組，來做這一塊最新的電商平台。

他也說，東森在這2年大爆發，其實現在才剛開始而已，我們陸續從台灣出發，是一個華人之光的品牌，跟著東森的腳步，會是個破紀錄的代表作。

皇冠FANNY老師表示，回想1年前開始跟王總裁見面談合作時，我們團隊從20人開始，直到現在已達成上萬人的團隊，阿拉斯加打破整個市場的紀錄，可以月入百萬，創造不可思議的收入，改變這麼多人的人生，在於阿拉斯加善於做線上、線下的活動，非常專業，也組成非常完善的系統。藉由我們的資源、東森的資源，不管你是上班族、家庭主婦、高齡者都可以來實現夢想。

ET快訊
鳳梨：太魯閣事故別再捐款給76行者！　揭酸民舉動
台灣有74萬戶FB個資外洩　「1秒查」你是否也遭洩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

東森直消阿拉斯加2000人台中晚宴　吳宗憲宣布：推紅藜果膠新產品

陣頭男奮勇衝闖「鞭炮陣」　全身25％3度灼傷有生命危險

搶轎一級戰區！300警力部署「民生地下道」　拒馬海景第一排曝光

17年車開一半「遭火吞噬」　駕駛乘客急奔逃保命

快訊／台南台86線自撞4傷！1大人2童送醫　1女困車內命危

台鐵中里車站6日意外！男子「跌落月台」碰撞區間車

獨／辦野餐4字之亂扯詐欺！民眾怒控「傳單有鬼」　律師回應了

績優警A詐團贓款35萬遭判刑　懲戒法院追加撤職+停止任用1年

痛毆南投夫妻為「老大」出氣　港都4煞投案...檢：假自首真脫罪

移工假證件「太帥了」被識破突暴衝　警大外割3秒壓制

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

小杰《全明星》安慰抱女隊友...遭酸吃豆腐　 曹佑寧長文力挺、當事人也發聲了！

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

小橘貓害怕停路中「喵一聲遭逮」　員警輕捧安撫...成功幫找新家❤

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

有洋蔥！讓已逝親人照片動起來　母親「再次看見外公」感動淚崩

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

東森直消阿拉斯加2000人台中晚宴　吳宗憲宣布：推紅藜果膠新產品

陣頭男奮勇衝闖「鞭炮陣」　全身25％3度灼傷有生命危險

搶轎一級戰區！300警力部署「民生地下道」　拒馬海景第一排曝光

17年車開一半「遭火吞噬」　駕駛乘客急奔逃保命

快訊／台南台86線自撞4傷！1大人2童送醫　1女困車內命危

台鐵中里車站6日意外！男子「跌落月台」碰撞區間車

獨／辦野餐4字之亂扯詐欺！民眾怒控「傳單有鬼」　律師回應了

績優警A詐團贓款35萬遭判刑　懲戒法院追加撤職+停止任用1年

痛毆南投夫妻為「老大」出氣　港都4煞投案...檢：假自首真脫罪

移工假證件「太帥了」被識破突暴衝　警大外割3秒壓制

「爆乳模特」陪打18洞超夯　美國高球界黑暗新玩法曝光！

企聯射箭／寒舍集團續當大哥大　魏均珩六戰全勝超威

為1億日幣出道拍AV！　「超大咖女偶像」點頭…網瘋猜3人選

江國豪本季初登板　味全推出防禦率王求止敗

比三鐵更具挑戰性！XTERRA越野三項掀熱潮　宛如真人版電動

「每個成功男人的背後，都有一個不好惹的女人」十句DC英雄經典金句

羅PD《一日三餐》遭歌手怒控侵權：沒允許他們用！　製作組發聲反擊

嘉義「恐怖大樓」融合5大奇案！《十殿》讓唐三藏現身解謎

大甲媽遶境信徒長龍曝光！空拍「一片人頭海」：彰化不用睡了

王志鵬／美國先進潛艦難偵測　但「量子科技」將改變全球軍事優勢？

女學生台南騎車差點被抓交替！ 廟門口「定住跪哭」媽祖出手了

社會熱門新聞

保全巡工地失蹤　驚見「右眼插鋼筋」慘死

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

甜姐兒「死不瞑目」！變態男竟辯：抱她上車急救

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

比基尼辣妹「視訊網愛」　他脫光陪玩慘了

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

前員工爆真相！李義祥失手推車下邊坡

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

屏東甜姐兒被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

更多熱門

相關新聞

鹿希派現身《玩很大》　吳宗憲出糗迷路顏面盡失！

鹿希派現身《玩很大》　吳宗憲出糗迷路顏面盡失！

鹿希派日前上中視、三立《綜藝玩很大》錄影，當天錄影推出「兄弟旅行團」企劃，但來賓卻跌破大家眼鏡，除了身為雲林在地人的黃鐙輝，以及吳宗憲兒子鹿希派父子倆，吳宗憲激動的說：「我跟我兒子去『兄弟』旅行團！這樣像話嗎？」鹿希派接著說：「他是我爸拔捏！」還表示跟家人出來錄影連女來賓都沒有，怎麼有動力！

百萬代言解救禿頭危機　小鐘喊話林莎「想談爺孫戀」

百萬代言解救禿頭危機　小鐘喊話林莎「想談爺孫戀」

Sandy吳姍儒曝妹抗議「別亂放話！」　她堅持實話

Sandy吳姍儒曝妹抗議「別亂放話！」　她堅持實話

東森購物首季營收、獲利雙創新高　配息優於去年「規劃2023年上市」

東森購物首季營收、獲利雙創新高　配息優於去年「規劃2023年上市」

Sandy吳姍儒「穿內衣出場」突鞠躬掉出C級兇器

Sandy吳姍儒「穿內衣出場」突鞠躬掉出C級兇器

關鍵字：

東森直消東森直消阿拉斯加吳宗憲紅藜果膠

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

FB 5億個資外洩！「1秒查」你是否也遭殃

周華健唱一半「超大咖歌后突衝上台」　睽違16年世紀合體

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

26歲人妻胃炸滿雞母皮　醫：這病接吻也會傳染

男偶像遭控私生活混亂+染性病

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

《全明星2》采子踩線小春1要求！

王家梁回應撞到洗菜斷韌帶被罵翻

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

遠傳、台灣大掀499低價資費戰　中華電：不跟進

金曲歌王蕭煌奇是奧運國手

小杰被控吃女生豆腐

更多

最夯影音

更多
邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD
惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

小杰《全明星》安慰抱女隊友...遭酸吃豆腐　 曹佑寧長文力挺、當事人也發聲了！

小杰《全明星》安慰抱女隊友...遭酸吃豆腐　 曹佑寧長文力挺、當事人也發聲了！

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面