東森直消阿拉斯加2000人台中晚宴　吳宗憲宣布：推紅藜果膠新產品

▲東森直消阿拉斯加團隊舉辦2千人晚宴，吳宗憲也帶來新果膠產品在東森上市的消息。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

東森直消紅不讓！當紅的阿拉斯加團隊10日晚間舉辦2021人的晚宴，研發銷售紅藜果膠的「憲哥」吳宗憲也到場分享，並宣布在東森推出「紅藜果膠PLUS」新產品。他表示， 果膠只賣兩種人，「你愛的人」跟「愛你的人」，今天就像是傳福音，太令人感動了，TRY ME！試試看就知道！

▲▼吳宗憲進場立刻帶動現場氣氛，眾人伸手開心與他擊掌，並拿手機拍照錄影。（圖／記者李忠憲攝）

東森直消阿拉斯加團隊今天晚上在烏日舉辦千人盛會，席開200桌，邀請200多人到場。現場除有知名專業藥師劉薰堉講解肥胖的健康危機，更邀請台灣茉愛多創辦人吳宗憲，到場舉行自己研發、至今未遭衛福部食藥署開罰的紅藜果膠PLUS上市大會，並親身說明產品過人之處、自己使用成果，以及跟市面上幾種知名瘦身方法的不同。東森全球新連鎖總經理總經理陳美琪、業務執行長王世均等人也到場，與大家同樂。

吳宗憲進場時帶來自己個人成名曲，讓全場嗨翻天。現場高舉手機拍照錄影，更有人直接開直播，一睹憲哥風采，並與朋友分享。

▲與會者在台下聽得津津有味。（圖／記者李忠憲攝）

吳宗憲會後表示，紅藜果膠PLUS可以立下奇功，健康食品是全球3兆美金的事業，應該有非常多的感動，今天看現場，業績就有2億了，恭喜柳老師。

吳宗憲說，紅藜果膠PLUS產品範圍比較窄，只賣兩種人，只賣給你愛的人跟愛你的人。人生以服務為目的，生命當中可以看著別人更美好、更健康，就是PLUS的目的。今天就像是傳福音，太令人感動了，TRY ME！試試看就知道。

▲吳宗憲與總經理陳美琪、皇冠柳大謙老師受訪時妙語如珠。（圖／記者李忠憲攝）

▲東森直銷舉行打造窈窕曲線挑戰賽，總獎金高達150萬元。（圖／記者李忠憲翻攝）

皇冠柳大謙老師表示，阿拉斯加團隊今天剛好成立1年，非常開心在2021年可以舉辦2千多人的盛會。我們非常感動的是，在上個月3月份，阿拉斯加團隊業績就高達1億多，這是大家共同的努力。

他也說，我們有好幾位夥伴打破最高日收入的紀錄，比如說鑽石級林洺洋打破日收100萬元。短短1年，從23個人成長到今天的聚會，都因為東森有強大的品牌跟背景，以及所有團隊夥伴的努力。今天2021阿拉斯加2千人盛會，很開心看到所有朋友的到來。我相信在未來1年，我們會成長更多、更快！幫助更多朋友達成他人生夢想！

皇冠SCOTT老師說，市場上流行一句話，「今天你不做東森，明天就被別人東森！」看看現在商業模式發展整個太不可思議，營業額屢創新高。今天在這舉辦2021人大型活動，因為各行各業有很多在跟東森合作。我們有律師、醫生、各行各業企業老闆，全都在東森這邊，這是一個不可思議的時代。我們一定要結合線下及線上的模組，來做這一塊最新的電商平台。

他也說，東森在這2年大爆發，其實現在才剛開始而已，我們陸續從台灣出發，是一個華人之光的品牌，跟著東森的腳步，會是個破紀錄的代表作。

皇冠FANNY老師表示，回想1年前開始跟王總裁見面談合作時，我們團隊從20人開始，直到現在已達成上萬人的團隊，阿拉斯加打破整個市場的紀錄，可以月入百萬，創造不可思議的收入，改變這麼多人的人生，在於阿拉斯加善於做線上、線下的活動，非常專業，也組成非常完善的系統。藉由我們的資源、東森的資源，不管你是上班族、家庭主婦、高齡者都可以來實現夢想。