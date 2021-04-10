菲律賓總統發言人「二度染疫」！1個月內確診2次：已入院治療

▲菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）。（圖／翻攝自FB／Harry Roque）



實習記者陳妙津／綜合報導

菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）10日宣布，自己再度確診新冠肺炎，已經入院接受治療，由於他在1個月內兩度感染，「這顯示新冠肺炎病毒現在的傳染力更強了，所以我們必須採取額外的預防措施。」



羅奎3月15日首度確診新冠肺炎，但並無明顯症狀。所以他於3月25日宣布自己的篩檢結果為陰性，已然痊癒，怎料近日再度確診。羅奎對外發布聲明表示，已入院治療中，「我之後仍會宣布大馬尼拉地區和周邊4省下週的防疫隔離等級，並向全球遭受新冠肺炎所苦的人表達最誠摯的祈禱，願上帝保佑我們。」

I am now admitted in a hospital for Covid treatment. This is to say that COVID-19 is more transmissible now so we have... 由 Harry Roque 發佈於 2021年4月10日 星期六

在宣布確診消息前，羅奎6日曾出席一場公開新聞發表會，菲律賓建設和發展局長文斯·迪桑（Vince Dizon）以及退役陸軍將領小卡利托·加爾韋茲 (Carlito Galvez Jr.)都出席了同場活動。在數天前，菲律賓國防部長德爾芬·洛倫扎納（Delfin Lorenzana）也剛宣布確診新冠肺炎。



據ABS-CBN新聞網報導，羅奎目前在菲律賓總醫院（PGH）接受治療，他有糖尿病史，並曾接受心臟手術。菲律賓總統維安小組指揮官杜然德（JesusDurante III）7日表示，近來有126名維安小組成員確診新冠肺炎，還有45人仍未康復，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）仍相當「安全健康」，不過取消了每週一次的公開電視談話。