印度單日新增14萬例！疫情失控...最嚴重的省擬全面封鎖

▲印度疫情嚴重，單日新增超過14萬例確診。（圖／路透）



文／中央社

根據印度官方今天上午9時公布的最新數據，印度過去24小時新增14萬5384個新冠肺炎病例，再創新高，疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省昨晚起執行週末封鎖，不排除全面封鎖。

根據統計，印度截至上午9時的新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例達14萬5384例，再度創下單日新增病例新高紀錄，病毒激增狀況類似去年第一波疫情走向高峰的狀況。

印度快報（Indian Express）報導，印度昨天通報了794例死於新冠肺炎，是2020年10月18日以來死亡人數最多的一天。

截至上午9時，印度累計新冠肺炎病例達到1320萬5926例，共有16萬8436人死亡。

第二波疫情來勢洶洶，疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）昨晚8時起到12日上午7時，實施嚴格的週末封鎖措施，禁止民眾非必要外出，除民生基本服務商店可以營業，其他商店關閉，並禁止5人或更多人集會，省府不排除執行全省封鎖的可能性。

為討論控制疫情措施，馬哈拉什特拉省省長薩克雷（Uddhav Thackeray）今天邀集各政黨領袖召開所有政黨會議。

馬哈拉什特拉省衛生廳長托普（Rajesh Tope）說，考慮實施2到3週的嚴格限制與封鎖措施，讓省府有時間加強衛生基礎設施，對抗疫情。

第二波新冠肺炎疫情猛烈，加上政府擴大45歲以上民眾可申請登記接種疫苗，許多民眾紛紛登記，接種速度提高。根據衛生與家庭福利部的最新統計，施打疫苗已超過9800萬劑。

印度疫苗接種需求大增，導致多地出現疫苗短缺情況，繼馬哈拉什特拉省、北方省的部分縣市後，拉吉斯坦省（Rajasthan）省長蓋洛特（Ashok Gehlot）今天表示，全省的疫苗將在兩天用罄，已寫信給總理莫迪，要求中央政府再提供300萬劑疫苗。

包括馬哈拉什特拉省、旁遮普省都傳出這波新冠肺炎疫情可能與傳播更快的變種病毒株有關，新德里專門收治抗新冠肺炎病患的醫院更出現37名醫生施打過兩劑疫苗後仍然確診感染。

專家呼籲民眾，即使施打過疫苗，也應遵守勤洗手、戴口罩和保持社交距離等防疫措施。

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