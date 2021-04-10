　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她拒絕做三明治…險被勒死！　恐怖前夫尾隨上床「狠咬狂毆」

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲ 男子竟因前妻不願為他做三明治便加以傷害。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威爾斯3月發生一起驚悚案件，一名男子前往前妻的住處，要求對方為他做三明治給他吃，沒想到被前妻拒絕，還被下逐客令，當場暴怒失控，奮力勒住前妻頸部，意圖殺害她，幾乎使她窒息，更狂咬她的手指，日前被判刑。

《每日星報》9日報導，這起事件發生於威爾斯西北部圭內斯郡，現年43歲的瓊斯（Michael David Jones）上月15日在前妻威廉絲（Hannah Williams）的住處，要求威廉絲做三明治給他吃，卻被威廉絲拒絕，便開始一連串粗暴行徑。

威廉絲說明，瓊斯先是用言語辱罵，她便要求瓊斯離開，準備上床睡覺。但瓊斯沒有離開，而是尾隨她進入臥房，扯下她的棉被，爬到她身上開始拳打腳踢，甚至勒住她的脖子，過了好一陣子才鬆手。威廉絲提到，瓊斯用力過猛，導致她幾乎無法呼吸，覺得瓊斯就像是想殺了她。接下來的30分鐘內，瓊斯仍不斷怒罵，還一度咬了她的手指。

威廉絲在凌晨逮到機會報警，但警方趕到時，瓊斯已經離開現場。他事後落網時宣稱，威廉絲的傷勢是因「出於雙方自願的粗暴行為」而產生。他和威廉絲生下的孩子目前15個月大，另還有2名子女，共有10項前科，後來承認對威廉絲犯下毆打與傷害，被判17個月徒刑。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

►SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜　逆齡神霜超有感

ET快訊
快訊／台南台86線自撞四傷！3人緊急送醫　1人困車內搶救中
職棒球星被爆擁辣妹遊墾丁！「辣妹本人」貼無碼照回應了
遠傳、台灣大掀499低價資費戰　中華電信回應了
神明有指示！85歲爺罹癌要切3器官…仍堅持手術　醫曝驚人結局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲律賓南方海域發生「規模6.1地震」　

她拒絕做三明治…險被勒死！　恐怖前夫尾隨上床「狠咬狂毆」

菲律賓總統發言人「二度染疫」！1個月內確診2次：已入院治療

英國多地將鳴「41響禮砲」悼菲利普親王　17日低調舉行王室葬禮

波音737 MAX又出包！疑電路有問題...16家航空公司停飛90架

祖克柏2020年「保護費達6.5億」　年薪如往年只有1美元

牧場連10年出現無名男屍…每年至少3具！　主人曝「沒女性」真相

老三寶直直撞進400年古蹟！　門板噴飛「柱子屋頂3秒全塌」影片曝

毒舌師嘴學生作品「看起來像2001年的東西」　上課片破1300萬觀看

哈利準備返英奔喪…梅根不會同行！　知情者曝：他想和家人在一起

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

菲律賓南方海域發生「規模6.1地震」　

她拒絕做三明治…險被勒死！　恐怖前夫尾隨上床「狠咬狂毆」

菲律賓總統發言人「二度染疫」！1個月內確診2次：已入院治療

英國多地將鳴「41響禮砲」悼菲利普親王　17日低調舉行王室葬禮

波音737 MAX又出包！疑電路有問題...16家航空公司停飛90架

祖克柏2020年「保護費達6.5億」　年薪如往年只有1美元

牧場連10年出現無名男屍…每年至少3具！　主人曝「沒女性」真相

老三寶直直撞進400年古蹟！　門板噴飛「柱子屋頂3秒全塌」影片曝

毒舌師嘴學生作品「看起來像2001年的東西」　上課片破1300萬觀看

哈利準備返英奔喪…梅根不會同行！　知情者曝：他想和家人在一起

直達冠軍賽休兵1個月　富邦安排與UBA冠軍政大對抗賽

泰迪吞中職首敗、德保拉107球完投勝　兄弟3比1賞統一2連敗

風田土味情話開撩「養我這隻馬子狗」　自爆搭訕經驗

莊韋恩生涯首安　富邦6局攻3分扳平樂天

快訊／台南台86線自撞四傷！3人緊急送醫　1人困車內搶救中

女星「大動作召集工作人員」送兒童牙刷　原因曝光超暖心

《東大特訓班》15年山下智久「夢想更大了」　回憶文網敲碗客串！

菲律賓南方海域發生「規模6.1地震」　

張宗憲、施晉堯MVP熱門對決　勇士8連勝退領航猿結束例行賽

戀愛前先當朋友？下秒準被發好人卡　專家揭秘訣：愛火燒起來

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

義媒：我們全是「半導體乞丐」都需要台灣

60歲獨居老人孤死住處！9年後遺體才被發現

房屋燃燒瞬間倒塌　4消防員殉職

哈利準備返英奔喪　梅根不會同行

野外車震遭牛突襲　人妻「狂頂」下體出血

快訊／印尼爪哇發生規模6強震

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

情侶甜蜜度假　全裸離奇死浴室中

埃及盧克索發現「失落的黃金城」

富比世：北京成全球億萬富翁最多城市

即／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲

美放寬對台交往規定　美官員得訪代表處與雙橡園

猴子用「腦波打電玩」影片曝光！

更多熱門

相關新聞

將鳴41響禮砲悼菲利普親王！預計17日舉行葬禮

將鳴41響禮砲悼菲利普親王！預計17日舉行葬禮

英國菲利普親王（Prince Philip）於9日逝世，享耆壽99歲。王室將遵照本人遺願，以「王室儀式」的葬禮方式取代國葬，遺體不開放瞻仰，也不鼓勵民眾擺放鮮花，預計會在全國哀悼8天之後，於17日在溫莎城堡舉行葬禮。此外，當地時間10日中午12時起，倫敦、愛丁堡、海外屬地直布羅陀等多地將鳴放41聲禮砲。

哈利準備返英奔喪　梅根不會同行

哈利準備返英奔喪　梅根不會同行

女王哀悼30天　英再掀「退休」傳言

女王哀悼30天　英再掀「退休」傳言

世界大戰嚇誰 烏俄借題發揮？

世界大戰嚇誰 烏俄借題發揮？

「情侶」直播「老漢推車」！女主持人傻眼

「情侶」直播「老漢推車」！女主持人傻眼

關鍵字：

英國

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

小杰被控吃女生豆腐

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

《全明星2》采子踩線小春1要求！

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

更多

最夯影音

更多
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面