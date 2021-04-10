強化蘆竹坑子地區交通需求　桃園客運12日起增設2路線

▲增設5071A路線。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局10日指出，為強化蘆竹區坑子地區民眾與學生的就學、工作等交通需求服務，自12日起增設「5071A桃園-頂社(經貓尾崎、赤塗崎)」及「5071B頂社-桃園(經赤塗崎、貓尾崎)」市區客運路線，同時調整5071及5069路線部分班次。

交通局指出，原5071及5069路線自桃園發車後，經南崁、山鼻及山腳地區，分別行駛山林路、赤塗路後，再行駛至新北市醒吾科技大學，因坑子地區民眾反映赤塗崎與貓尾崎地區需串聯服務，經交通局與客運業者評估闢駛5071A及5071B路線。

「5071A桃園-頂社(經貓尾崎、赤塗崎)」路線由今日飯店發車，行駛復興路、民生路、慈文路、春日路、民生北路、南崁路、南山路、山林路、新北市林口區南勢二街、南勢五街、南勢四街、桃園市蘆竹區赤塗路至頂社，採每日2班次行駛，收費方式採里程計費，全程票價為66元(半票33元)，並享有持市民卡乘車買一送一優惠(第2趟優惠18元)、票價上限60元，以及捷運轉乘優惠。

▲增設5071B路線。（圖／交通局提供）

「5071B頂社-桃園(經赤塗崎、貓尾崎)」路線由頂社發車，行駛赤塗路、新北市林口區南勢二街、南勢五街、南勢四街、桃園市蘆竹區山林路、南山路、南崁路、民生北路、春日路、慈文路、民生路、復興路至今日飯店，採每日2班次行駛，收費方式採里程計費，全程票價為66元(半票33元)，並享有持市民卡乘車買一送一優惠(第2趟優惠18元)、票價上限60元，以及捷運轉乘優惠。

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