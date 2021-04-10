他開車環遊歐洲…腐屍坐副駕一路作陪　竟稱「我替愛人完成遺願」

▲西班牙一名66歲男性開車超速，警察將他攔下後，卻在副駕發現一具腐壞屍體。（圖／pixabay）

記者張寧倢／編譯

有人一生懷抱著環遊世界的夢想，卻直到死前都未能實現。西班牙日前有一名66歲男性駕駛因超速而發生車禍事故，員警竟然因此發現藏在他車輛中的一具屍體。涉案男子供稱，死者是罹患絕症而去世的88歲男友，而自己正在幫他完成「環遊歐洲」的遺願。

根據英國《鏡報》報導，西班牙一名未透露姓名的66歲男性8日駕駛一輛雪鐵龍C3轎車，卻為了躲避警察，突然在AP-7高速公路上調頭，警方開車追緝將近32公里，但男性駕駛不但超速，隨後更在哈夫雷市（Jafre）附近撞毀警方檢查站，最終遭到警方攔下。

警方發言人稱，車輛停止後，員警湊上前去，卻驚見副駕駛座擺著一具腐爛的屍體，還被用毯子蓋妥，雖然發出惡臭，但看不出任何犯罪跡象。駕駛供稱，88歲的瑞士男友羅斯（Rols Taubenberger）罹患絕症而亡後，他打算載著羅斯的遺體環遊歐洲，以完成男友的遺願，躲避警察則是因為自己沒有攜帶新冠肺炎的陰性證明。

消息人士補充，這名「乘客」似乎約在3周前死亡，從車裡散發出來的氣味相當明顯。警方表示，由於驗屍結果尚未出爐，因此並不確定羅斯是在旅行開始前，還是旅途中喪生的，目前正在調查66歲駕駛的信用卡消費紀錄，試圖建立出完整的資訊，包含旅程的起點以及跨越多少邊界等，初步認為路徑包含義大利的部分地區與西班牙馬德里周圍地區。據西班牙法律，若羅斯是自然死亡，那麼單純開車移動屍體並不屬於犯罪。

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