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英國多地將鳴「41響禮砲」悼菲利普親王　17日低調舉行王室葬禮

▲▼伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）與菲利普親王（Prince Philip）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）與亡夫菲利普親王（Prince Philip）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國菲利普親王（Prince Philip）於9日逝世，享耆壽99歲。王室將遵照本人遺願，以「王室儀式」的葬禮方式取代國葬，遺體不開放瞻仰，也不鼓勵民眾擺放鮮花，預計會在全國哀悼8天之後，於17日在溫莎城堡舉行葬禮。根據防疫規定，集會人數不得超過30人，王室恐將面臨葬禮參加名單難以抉擇的情況。

根據BBC報導，菲利普親王於9日辭世，英國夏令時間10日中午12時起，英國各地將舉行鳴響禮砲表達悼念之意，包含倫敦、愛丁堡、卡地夫、希爾斯伯勒城堡、直布羅陀，都將以每分鐘1發的速度鳴放41聲禮砲。此外，鑽石號（HMS Diamond）和蒙特羅斯號（HMS Montrose）2艘海上軍艦也將放響禮砲，紀念曾於二戰期間擔任海軍上將的菲利普親王。

根據《每日郵報》報導，英國女王伊莉莎白二世未來至少8天內將不會屢行任何職責，王室也不會批准任何法律，8天過後，王室官方哀悼期將預計持續30天。據了解，菲利普親王靈柩8日晚間被停放於女王居住的城堡，原訂本周末可能會移靈至皇家陵墓阿爾伯特紀念教堂（Albert Memorial Chapel），但隨著王室決定以不公開的形式舉行葬禮，移靈也可能隨之取消。

報導指出，低調的菲利普親王遺願是不舉行國葬，故將改以王室內部儀式的形式舉辦葬禮，可能會訂在17日於溫莎城堡內的聖喬治教堂舉行，但哀悼者可能更少。消息人士指出，幾乎可以肯定任何可能吸引人群聚集的安排都不會進行，因為英國防疫規定，原本計畫有800人參加的葬禮，如今除了神職人員外，最多只能允許30人出席。

據稱，有8位王室高級成員已被選為能代表王室出席儀式的「固定8人」，分別為威廉王子與夫人凱特、愛德華王子與夫人索菲、查爾斯王儲與夫人卡蜜拉、安妮長公主，以及女王伊莉莎白二世本人。

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