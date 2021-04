3歲男童「家裡撿到槍」…射死8月大弟弟！屋內4大人竟沒報警

▲ 8月大男嬰竟遭哥哥擊中喪命。(示意圖/取自免費圖庫stocksnap)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國不斷傳出槍枝暴力案件,德州日前更發生一起悲劇,休士頓一名3歲男童日前在家中撿到一把槍,隨手把玩了起來,未料不慎開槍擊中出生僅8個月的弟弟,導致嬰兒腹部中彈,送醫不治,事件曝光後震驚社會。

休士頓警察局(HPD)於當地時間9日在推特發文指出,當地一棟民宅發生兒童槍擊事件,受害者於上午近11時送醫後宣告死亡。

初步調查顯示,擊中嬰兒的是一名3歲男童,無意間在家中發現一把槍,意外釀成悲劇。警方後來證實,男童與死去的嬰兒是親生兄弟,且案發時屋內還有4名成人,卻沒有人報警,由其中2人將嬰兒送醫。調查人員最初遍尋不著肇事槍,最後在他們將嬰兒送醫的車上找到。

HPD助理警長貝姆布里奇(Wendy Baimbridge)呼籲,「我們想藉此懇求所有父母和監護人,不要讓家中任何人接觸到你們的槍枝。把槍鎖起來,有很多方法可以安全存放槍枝。請為這個家庭祈禱,這是一起悲劇性的事件。」他也提到,調查人員及檢方仍在商討是否對此案提出任何指控。

HPD commanders & PIO are en route to the shooting of a child, reportedly at an apartment at 3130 Crestdale Dr near Kempwood in west Houston.



The child was brought to a hospital at 921 Gessner Rd about 10:55 am & pronounced deceased.



No other info at this time. #hounews pic.twitter.com/rbOaVrbrya