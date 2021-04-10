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毒舌師嘴學生作品「看起來像2001年的東西」　上課片破1300萬觀看

▲美國一名老師超毒舌評論學生作業。（圖／翻攝自tiktok／@ta5hababy）

▲美國一名老師超毒舌評論學生作業。（圖／翻攝自tiktok／@ta5hababy）

實習記者周依儒／綜合報導

許多人上課時都怕遇到嚴格的老師，但美國一名嚴格的圖像設計老師卻備受學生喜愛，不僅每堂課沒人缺席，就連學生將他上課的影片傳至網路上，都吸引了1300多萬的觀看次數，還有學生直呼，「聽老師講話就是我上課唯一的理由！」

原PO日前在tiktok上上傳了一段遠端教學的視訊畫面，並寫下「來看看我的圖像設計老師怎麼砲轟我們」，影片中只見老師對學生交的作業一一給出點評，起初老師對第一位學生的作業淡淡地說了「很無聊，但至少還行」，但沒想到後面卻炮火全開！

▲美國一名老師超毒舌評論學生作業。（圖／翻攝自tiktok／@ta5hababy）

▲老師直批學生畫的圖案像屁股。（圖／翻攝自tiktok／@ta5hababy）

只見老師在看了後面學生的作品後，一連給了「這個形狀看起來就像屁股裡卡進信封」、「這感覺像是那些汙染環境還很驕傲的公司LOGO」、「這是麵條公司？我看不懂」、「算了啦這上面有你的名字我不想說什麼」、「這個LOGO看起來像2001年的軟體公司」，不過最狠的莫過於老師懶得說話，只說了「喔！莫妮卡！抱歉」，表示自己不知道該給這名學生的作業下什麼評論。

原PO將老師上課的影片PO到tiktok上後立刻吸引了1300多萬的點閱次數，許多人紛紛表示，「雖然很壞，但感覺老師真的很厲害」、「如果我有這樣的老師應該會進步超快」、「同學偷笑的聲音太壞了」、「感覺老師很嚴格，但大家還是很敬重他」、「雖然嚴格但我會很期待上課」，還有人敲碗，希望原PO可以放出上課的完整片段。

@ta5hababy

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