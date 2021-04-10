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夫婦野外激情車震…竟遭牛突襲直盯！　人妻驚嚇「狂頂」下體出血

▲▼ 牛。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲夫婦野外激戰被牛牛突襲直盯。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張方瑀／編譯

許多結婚已久的老夫老妻，都希望可以替逐漸冷淡的性生活找刺激。就有一對結縭9年的夫妻試著開車到田野，準備在野外來場車震，沒想到夫妻倆正開始翻雲覆雨時，太太竟發現窗外有雙眼睛死盯著他們看，大聲尖叫後仔細看，居然是一頭牛；結果太太還因驚恐扭動身軀，造成下體出血緊急送醫。

旅遊生活頻道（TLC）一檔真人秀節目《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to the ER）透過演員表演，重現伴侶們在歡愛時曾發生的各種意外。一對結婚9年的夫妻布萊恩（Brian）與漢娜（Hannah）因為生了孩子又長期忙於工作，許久沒有好好享受性生活；某天倆人在酒吧暢飲幾杯後，決定開著車到郊外，準備來場野外車震。

漢娜說，在車上絕對沒有房間舒服，「有時候還會有點尷尬，不得不停下來大笑一翻。」結果當兩個人喬好姿勢，準備翻雲覆雨時，漢娜轉頭往窗外一看，居然看到有雙眼睛正直直地盯著他們，「我從窗戶探出頭，看到一個大鼻子在那裡，原來是一頭牛緊貼著窗戶偷看，我真的嚇壞了。」

結果受到驚嚇的倆人，快速地扭動了身體，沒想到漢娜感到下體一陣劇痛，並且開始出血，布萊恩只好立刻開車到急診室。急診室醫師表示，漢娜的腹部有個腫塊，是因為性交時太過激烈頂撞，導致卵巢囊腫破裂，休息後即可康復。

布萊恩也說，當時他的岳父立刻趕來醫院，聽到醫生說明受傷原因後，兩人還在急診室外尷尬了一陣子，「但這件事情後，我跟岳父的關係更加緊密，很多事情的討論也再也不是禁忌了。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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