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俄國警告恐爆發全面戰爭！　派軍集結邊境卻控「是烏克蘭想動武」

▲▼俄羅斯總統普丁的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／路透）

▲普丁的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，烏克蘭東部的全面戰爭可能重啟。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

克里姆林宮9日表示，烏克蘭軍方在東部控制線的「挑釁行動」加劇，威脅到俄羅斯的安全，此舉恐導致烏克蘭東部的全面戰爭再度重演。外媒報導，自2014年烏俄爆發衝突以來，最近幾周兩國頻頻違反停火協議，俄羅斯更在烏克蘭邊境集結軍隊。

根據美聯社報導，俄羅斯總統普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）於9日發表聲明，烏克蘭東部恐將重啟「全面戰爭」，俄方可能採取措施保護當地「俄語居民」。克里姆林宮擔心，烏克蘭可能再次爆發內戰，不斷升級的緊張局勢是「前所未有」的，這將威脅俄羅斯的安全。報導稱，聲明反映出，俄方決心阻止烏克蘭試圖動用武力來重新控制由分裂分子控制的邊境地區。

報導指出，烏克蘭武裝部隊總司令霍姆洽克（Ruslan Khomchak）駁斥，莫斯科所謂的烏克蘭準備在東部發動進攻，是一場「假情報行動」與「混合戰爭」的一部份。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於9日視察動部地區軍隊後表示，俄羅斯違反停火協議的行為愈發頻繁，2021年迄今已有26名烏克蘭士兵身亡，「這意味著我們再次面臨協議停火的需要。」

此前才有報導稱，俄羅斯軍隊現已派遣4000名士兵大規模集結於兩國邊境，美國白宮表示，俄羅斯目前在邊境的駐軍數量是2014年以來最多的。美國國務院也稱，國務卿布林肯與德國、法國的外交部長已討論了俄羅斯停止軍隊集結和激烈言詞的必要性。對此，莫斯科當時則否認派遣駐軍以幫助分裂地區政府，並聲稱一旦烏克蘭使用武力重新控制東部地區，將象徵著「烏克蘭滅亡的開端」。

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