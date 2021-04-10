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義媒：我們全是「半導體乞丐」　若無台灣…全球重要工業將停擺

▲▼台積電（圖／路透）

▲台灣半導體大廠台積電（TSMC）。（圖／路透）

文／中央社記者黃雅詩羅馬10日專電

義大利總理德拉吉日前透露自己擋下中國收購義國半導體產業。義國「頁報」大幅報導，台灣供應全球92%微晶片，若沒有台灣，重要國家工業都將停擺，全世界都需要台灣。

「頁報」（Il Foglio）8日在第4版以全版刊登「我們全是半導體乞丐」的深度報導，其中多次強調台灣在全球半導體的領導地位，尤其台積電所掌握的微晶片生產技術，使其具有獨占全球半導體市場的優勢。

報導指出，如果沒有台灣，或廣義地說沒有東亞，世界其他地區將停止發展，現在全球重要經濟體的政府都已發現微晶片對工業生產的重要性，且全球對微晶片的需求量每年不斷增加，當2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行影響全球貨物配送，微晶片短缺情況更加明顯。

此外，報導指出，美中貿易戰主要目的是減緩中國科技產品威脅，中國對外實施的禁運則迫使美國轉向其他地方尋找供應鏈，特別是台灣，台灣半導體生產優勢讓台灣在美中貿易戰之間具有關鍵地位。分析家認為，如果北京決定以軍事手段奪取台灣，首要行動就是控制台灣產量最好的微晶片廠房。

報導指出，3月初美國惠普公司執行長羅雷斯（Enrique Lores）的私人飛機降落在台灣桃園，他會見台積電幾位代表，增加微晶片訂單，汽車製造業對微晶片的需求也很急迫。

儘管汽車集團Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）評估2021年下半年微晶片缺貨情況會好轉，但該集團目前在美、加、墨西哥等地，至少有5家工廠因缺乏微晶片暫停生產線。

報導指出，美國總統拜登（Joe Biden）深諳微晶片在技術供應鏈的重要性，因此拜登2月下旬簽署行政命令，為某些產業貼上易受傷害標籤，這些產業對美國的生產線、國家安全至關重要，其中一項就是半導體。

頁報分析，難處在於若沒有中國製造，美國工業生產將直接受衝擊，因此在經濟利益及國家安全兩難之中，美國實際上難以建立完全排除中國的供應鏈，因此拜登政府正試圖透過與日本、韓國、台灣等東亞經濟體達成雙邊協議來幫助美國製造業。

報導指出，全球主要經濟體都在為奪回「數位主權」奮戰，英特爾（Intel）公司已宣布一項200億美元投資案，到2023年將亞利桑納州兩家工廠改造成晶片及半導體製造廠；歐盟執委會也在3月9日宣布，到2030年歐盟微晶片產量將占全球半導體產量20%。

此外，義大利經濟發展部長喬傑堤（Giancarlo Giorgetti）3月19日會見法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）時談到微晶片，希望啟動一個法義領銜的歐洲微晶片生產合作計畫。

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