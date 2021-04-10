日裔奧運選手遭白人男嗆「生魚片、中國人」　目擊者全漠視還嘲笑

▲美籍日裔空手道選手國米櫻（Sakura Kokumai）。（圖／翻攝自Instagram／sakurakokumaikarate）



實習記者周依儒／綜合報導

美國最近亞裔遇襲事件頻傳，不少亞裔走在路上都會遭到無端攻擊、言語暴力，引起全球關注。日前在美國加州備戰東京奧運的美籍日裔空手道選手國米櫻（Sakura Kokumai），於上週在加州某公園內遭到一名陌生男子言語攻擊，該男子不斷朝著她喊「生魚片、中國人、滾回你家」等帶有歧視意味的字眼，而一旁民眾卻袖手旁觀，讓國米櫻氣得在Instagram上發文呼籲大家重視此事。

▲國米櫻（Sakura Kokumai）發文呼籲大家重視亞裔問題。（圖／翻攝自Instagram／sakurakokumaikarate）



綜合外媒報導，國米櫻在IG上發文表示，她上周在加州格里加維（Grijalva Park）運動時，突然有一名陌生白人男子突然對她咆哮「離我遠一點！」，起初國米櫻試著讓男子放鬆，表示自己什麼都沒做，但這名男子卻不斷持續說著「失敗者」、「滾回你家」，還丟下了幾句髒話辱罵她，最後更是講出「中國人！生魚片！」等針對亞裔的字眼，便默默駕車離開。

國米櫻隨後便將遭謾罵的影片上傳到網路上，表示這件事情非常糟糕，無法理解怎麼會有一個陌生人無端對她發出攻擊，當時她原本只覺得遇到瘋子，但感到更痛心的是，當回家重複翻看影片時，卻發現當時公園裡有非常多人經過，但僅有一位女性朝她走過去並詢問她「妳還好嗎？」，而大部分人都是漠不關心的樣子，甚至有人在嘲笑！

國米櫻無奈指出，「任何人都有可能發生這種情況，可能會有人受傷，所以我們必須互相體諒，但為什麼互相尊重這麼困難？我感到十分憤怒、沮喪、困惑又害怕，但最重要的是，我親身經歷了這件事後，才發現原來周遭他人的冷漠會讓人多心碎。」

▲國米櫻（Sakura Kokumai）是東奧唯一入選的美國選手。（圖／翻攝自Instagram／sakurakokumaikarate）



據了解，現年28歲的國米櫻出生於夏威夷，父母均是日本人，她曾多次拿下美國空手道比賽冠軍，目前全球排名第五，而國米櫻也是此次東京奧運空手道賽事中，唯一入選的美國選手。