菲利普親王病逝溫莎城堡...查爾斯王子「公布消息才知」！

▲菲利普親王病逝於溫莎城堡。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國菲利普親王（Prince Philip）9日在伊莉莎白女王的陪伴下病逝，享耆壽99歲。據外媒報導，依照菲利普親王的遺願，王室將不會替他舉行國葬。此外，菲利普親王雖然2月才因身體不適接受心臟手術，但王室都對外宣稱恢復情況良好，因此查爾斯王子也是在王室公布後，才得知父親過世的消息，連忙趕往溫莎城堡。

根據《每日郵報》報導，菲利普親王9日病逝，英國將進入為期8天的全國哀悼，由於菲利普本人生前已表示不希望勞師動眾，因此王室決定不開放民眾瞻仰遺容，也不會舉行國葬。據悉，喪禮將於溫莎城堡的聖喬治教堂舉行，為了防疫，屆時儀式規模將不會過於盛大。

事實上，菲利普親王早在2月就因為心臟不適接受手術，儘管當時外界非常擔心他的身體狀況，但王室表示恢復狀況良好，怎知不到2個月就病逝，就連兒子查爾斯王子也是在消息公布後才得知父親已經逝世。

▲伊莉莎白女王與菲利普親王結縭74年。（圖／路透）



菲利普親王1921年6月10日出生於希臘，他的父親是希臘國王喬治一世的兒子，曾祖父丹麥國王克里斯丁九世，因此他過去也擁有希臘與丹麥王子的身分。1947年3月，菲利普為娶伊麗莎白公主，入籍英國，放棄所有希臘和丹麥的王室頭銜和繼承權，兩人於同年11月20日完婚，至今攜手走過74年。

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