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5歲女童目睹出軌！狠母憂遭告狀...竟聯手小王「殺女滅口」

▲▼5歲女童目睹媽媽出軌 慘遭丟井滅口。（圖／翻攝自印度新聞時事網）

▲女童因發現媽媽的婚外情慘遭殺害。（圖／翻攝自印度新聞時事網）

記者王佩翊／綜合報導

印度一名媽媽因為偷情被5歲幼女發現，竟然聯合小王將女兒投進井里滅口，直到先生與公婆報警後，全案才因此曝了光，並在距離嫌犯娘家500公尺的井內發現女童的屍體。根據嫌犯供稱，事發當時女兒目賭她與小王幽會的場景後，聲稱要去告知父親，才會一時動怒將女兒殺害。

根據《印度新聞時事網》報導，印度北方邦一名女姓日前告知丈夫，要帶著5歲的女兒回娘家住個幾天，等到3月底才會回家。然而待約定時間到後，她的丈夫卻遲遲等不到太太回家，只好親自出門找人。怎知此時卻有村民告訴他，妻子早就出軌了，現在其實是與外遇對象住在另一個村落。

男子當場氣得到處尋人，找到妻子後便將她帶回家中，但是當初被帶走的5歲女兒卻徹底消失無蹤。經過公婆與丈夫的逼問後，該名女子仍然不願回答女兒的真正下落，於是公婆只好報警請求警方協助。經警方調查後，隨即在女子娘家附近500公尺處的一口井中發現女童的屍體。

警方隨即針對女子進行審訊，而女童的媽媽當場坦承犯行。據悉，女子早在一年多以前就已經和這名年輕男子出軌，這次更是假借回娘家的名義，帶著孩子與外遇對象同居。然而某天女兒卻撞見她與小王幽會的情景，更揚言要告訴父親，女子深怕婚外情被揭穿，因此便和男友聯手將親生女兒丟進井里殺害滅口，目前兩人都已經遭到警方逮捕。

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