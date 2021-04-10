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台鐵意外同感悲戚　葡萄牙國會默哀一分鐘

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號出軌事件造成重大傷亡。（圖／記者黃國霖攝）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

台鐵太魯閣號列車2 日發生不幸重大事故，葡萄牙友人同感哀戚。葡萄牙國會特地在昨晚全院會議中，朝野一致通過為台灣默哀一分鐘，駐葡萄牙代表張俊菲也應邀出席見證。

葡萄牙國會在4月8日晚間全會中，在朝野各黨議員無異議下，投票通過對這起事件致悼的決議。台灣駐葡萄牙代表張俊菲也受邀出席見證。

友台小組主席率9位議員共同於會中提議為台灣受難者默哀，並由友台小組議員科雷亞（Helga Correia）代表宣讀第526號悼文：「台灣東部花蓮發生重大鐵路意外…此一事件令國際關懷，對全體台灣人民留下深刻烙印，蔡英文總統指示全國哀悼3日，葡萄牙共和國議會對台灣此一重大事故表示最深哀悼以及慰問之忱。」

議事主席宣讀後歡迎張俊菲列席並向她致意，接著開始進行表決。最後現場議員無異議通過，由全體議員起立默哀一分鐘，場面莊嚴。

台鐵意外當天，葡萄牙外交部就透過推特發文表達深切遺憾，寫道：「對於台灣東部造成數十人死亡的意外，葡萄牙深感遺憾，謹向受害者、家屬以及台灣政府表達聲援。」

葡萄牙國會為一院制，共有230位議員。2004年友台小組成立，現任會長為社會民主黨（PSD）的議員奧里維拉（Paulo Rios de Oliveira），該小組曾數度發聲支持台灣有意義參與國際組織。

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