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中國對台軍事脅迫升高　白宮憂破壞穩定「正密切關注」

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

▲ 解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

對於中國在台灣周邊舉行軍事演習，白宮發言人莎琪今天表達關切指出，中國針對台灣行動的脅迫性逐漸升高，意圖削弱台灣民主，美國擔憂這可能破壞台海穩定，已清楚表達關切，並將密切關注。

莎琪（Jen Psaki）今天在白宮例行記者會上被問到對中國在台灣周邊進行軍事演習的看法，以及是否擔心中國入侵台灣時，首先表明美國並不尋求與中國對抗。她接著說，美國與中國的關係是處在激烈競爭的基礎之上。

莎琪說，對於中國對台灣的侵略性行為，美方已在公開與私下場合清楚表達關切。中國採取越來越具有脅迫性的行動，以削弱台灣民主，中國在台灣海峽軍事活動增加的程度令人憂心，美方認為這可能破壞穩定，因此正在密切關注。

她說，她無法做出其他預測，美國國防部與其他單位是進行這類評估的主要機構。

對於中國海空軍機艦大舉擾台，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）7日在媒體簡報會曾表示，美方注意到且高度關切中共在區域內的持續脅迫作為，包括針對台灣。在支持如「台灣關係法」所反映的美國長年政策下，「美國仍保有能力，能抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力或其他脅迫行動」。

普萊斯並表示，美方會持續與盟友夥伴合作，支撐彼此在印太區域共享的繁榮、安全與價值，這也包含台海和平與穩定。（編輯：徐睿承）

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