女王哀悼期至少30天…英再掀「退休」傳言！查爾斯王儲有機會攝政

▲英國伊莉莎白女王與查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

英國女王伊莉莎白二世的夫婿菲利普親王（Prince Philip）9日辭世，享耆壽99歲。伊莉莎白女王也正式進入哀悼期，30天後才會返回工作崗位。外界也開始傳言，女王有可能藉此退位，讓年紀已逾70歲的查爾斯王儲繼位。

根據《國際財經時報》報導，儘管伊莉莎白女王才是君主，身為丈夫的菲利普親王並沒有負擔相同的職責，但他的離世可能也會影響君主制度的未來；具體來說，許多人猜測，現年94歲的女王可能會藉此機會退休，保留君主地位，再引用現行《攝政法》讓查爾斯王儲（Prince Charles）接續履行君主職責。

依照規定，伊莉莎白女王替丈夫哀悼8天，接著繼續政府部門文件，但預計她會在30天的哀悼期結束後，才會完全恢復原本的公務生活。當然，女王是否決定回歸公眾生活，仍取決於她自己，或許她會仿效維多利亞女王（Queen Victoria），在丈夫過世後選擇開始隱居。

先前有消息傳說，伊莉莎白女王在2021年4月21日滿95歲時宣布退休，因為在菲利普親王於2017年退休後，女王就必須單獨出席活動，這也讓她感到越來越孤單；尤其菲利普親王已經去世，女王可能退休的傳言也越演越烈。

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