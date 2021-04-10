　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

取代紐約！　富比世：北京成全球億萬富翁最多城市

▲▼北京,塞車,交通。（圖／路透社）

▲北京。（圖／路透社）

中央社

據富比世（富比士）2021年全球富豪榜，全球2755名富豪中有100人來自北京。據統計，北京富豪人數新增33人，總數險勝紐約的99人，成為世界上富豪最多的城市。不過學者憂心，中國貧富差距正在加大。

根據富比世2021年全球富豪榜，共有2755人上榜，較前一年增加660人，另有250人重回榜上。整體而言，86%的人比前一年更加富裕。

自由亞洲電台報導，這份統計數據顯示，4成的新富豪來自中國，北京也以100人擊敗紐約的99人，成為全球億萬富翁人數最多的城市。但與此同時，中國貧富差距不容樂觀，7億人月收入不足人民幣2000元（約新台幣8600元）。

報導引述旅美中國經濟學者秦偉平觀察，雖然北京在台面上的富豪人數超越紐約，但是紐約的財富總量超過北京達800億美元。「當財富更快地向少數人集中，說明更多的普通人的財富在遭受損失，社會結構有一定的失衡，（中國）貧富差距越來越大。」

秦偉平稱，站在台前的其實是權貴的白手套，中國真正的富豪，永遠是一個謎。「比如省部級以上的幹部、人大代表，如果加上這些隱形富豪，中國可能遠超過美國。」

根據富比世中國發布的分析，今年中國新增的富豪中，約有10%來自醫療相關產業，此外製造業與科技業也孕育了不少新富豪。

秦偉平分析，疫情賦予了網路消費、娛樂業良好發展的契機，民眾更依賴這些產業滿足生活和精神需求。然而在這樣的情形之下，醫療行業背後也產生了不正常的供求關係，比如口罩等醫療物資。無數普通人的血汗、消費反為富豪添磚加瓦。

在富豪人數大幅成長的同時，學者憂心中國的貧富差距情形仍嚴峻。

▲▼紐約,中央車站。（圖／記者董美琪攝）

▲紐約。（圖／記者董美琪攝）

報導引述中國經濟體制改革研究會學術委員會主任宋曉梧，在3月底的中國發展高層論壇上表示，中國收入分配差距在全世界仍然還是比較大。月收入2000元以下的人有7.2億，農民工大多數在這個群體當中。

報導同時採訪一名來自哈爾濱農村家庭的民眾批評，「誕生這麼多富豪，不是中國的光榮。」

他說，政府讓這些壟斷者壟斷大多數市場，由底層的絕大數人民堆起這些富豪，損人利己。富比世中國富豪激增，只能證明底層人民被盤剝得更加慘烈。

►sisley全能乳液經典好用～特價4380

ET快訊
女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼　網：你清水健？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

取代紐約！　富比世：北京成全球億萬富翁最多城市

埃及發現「失落的黃金城」！圖坦卡門墓以來最重要發現

蔡英文推特哀悼「菲利普親王」：親王的逝去　全球感同身受

英女王與菲利普親王「結縭73載」　婚事當初不受認可

菲利普親王心直口快　曾說「英國女人不會煮飯」

澳洲總理哀悼「菲利普親王」逝世　大英國協首位發聲成員

慧眼看天下／烏東亂 普丁為連任之路寫的一場戲？

英首相強生致敬菲利普親王：深受各世代愛戴　建立王室制度的關鍵

美前國務卿蓬佩奧「終於脫離失業」　網酸：也只剩它會僱用你

揭開「面紗」致敬95歲英女王　私下生活面貌首度公開

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

沒在讓？貨車疑未減速匯入車道　騎士與死神擦肩...差1秒險被撞

取代紐約！　富比世：北京成全球億萬富翁最多城市

埃及發現「失落的黃金城」！圖坦卡門墓以來最重要發現

蔡英文推特哀悼「菲利普親王」：親王的逝去　全球感同身受

英女王與菲利普親王「結縭73載」　婚事當初不受認可

菲利普親王心直口快　曾說「英國女人不會煮飯」

澳洲總理哀悼「菲利普親王」逝世　大英國協首位發聲成員

慧眼看天下／烏東亂 普丁為連任之路寫的一場戲？

英首相強生致敬菲利普親王：深受各世代愛戴　建立王室制度的關鍵

美前國務卿蓬佩奧「終於脫離失業」　網酸：也只剩它會僱用你

揭開「面紗」致敬95歲英女王　私下生活面貌首度公開

小杰《全明星》大動作抱女隊友…遭網酸吃豆腐！　曹佑寧長文力挺

饒舌歌手DMX心臟病發逝世！　享年50歲

喬爸又來了！轟費德勒不是好人　指控「他攻擊過我兒子」

《Heart Signal》李嘉欣被爆霸凌…告第2次又輸！　律師：法官認為是事實

高中沒畢業就入行…34歲女星回母校重念！　曬「無眉毛」學生照

統一推泰迪拚對兄弟首勝　兄弟德保拉拚龍頭

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

取代紐約！　富比世：北京成全球億萬富翁最多城市

六款夢幻「婚禮小物」　乾燥手綁花、餅乾小熊賓客一致認可最想收藏

抗癌過程一度想死！　日泳將池江璃花子自稱「倖存者」絕不認輸

小奶貓還沒長牙就偷吃肉泥！臉埋狂嗑...一抬頭白毛全染色

國際熱門新聞

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

情侶甜蜜度假　全裸離奇死浴室中

即／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

印度山羊竟「長出人臉」　村民：祖先重生

埃及盧克索發現「失落的黃金城」

菲利普親王爆有「30位情婦、24位私生子」　女王保聲譽忍73年

英女王與菲力普親王結縭73載　婚事當初不受認可

他跟老婆視訊　眼鏡反射「這2字」劈腿露餡

「情侶」直播「老漢推車」！女主持人傻眼

準繼父變老公！58歲男求婚遭拒　對方19歲女兒秒嫁

揭開王室面紗　致敬95歲英女王

已婚男愛上未過門嫂子！不倫戀遭反對服毒殉情

洗澡警鈴響　消防員「滿頭泡」赤裸狂奔

更多熱門

相關新聞

誤發50萬烏龍錄取通知信　肯塔基大學道歉

誤發50萬烏龍錄取通知信　肯塔基大學道歉

肯塔基大學（University of Kentucky）日前出現錄取烏龍事件，申請網站發生「技術問題」，誤向逾50萬名高中應屆畢業生發出錄取通知信，錄取進入每年只收35至40名學生的臨床領導力和管理項目（Clinical Leadership and Management Program），肯塔基大學在24小時內馬上重發電子郵件，為失誤道歉。

彭斯簽破億自傳　角逐2024總統意味濃

彭斯簽破億自傳　角逐2024總統意味濃

陸整肅國家鐵路系統　4高管落馬

陸整肅國家鐵路系統　4高管落馬

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

用台灣晶片造武器！7中企遭美列黑名單

用台灣晶片造武器！7中企遭美列黑名單

關鍵字：

北京紐約億萬富翁富比世富比士北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

菲利普親王逝世前氣到邊吐血邊罵

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

治婦科病　「大師」狂頂女病患下體2分鐘

離婚後首過生日　梁文音直播唱一半「哭到唱不下去」

林進曬「勾肩接吻照」放閃！　甜蜜告白

加拿大捕獲野生李敏鎬！

路徑曝光！氣象局預報圖驚見「巨型颱風」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面