埃及發現「失落的黃金城」！圖坦卡門墓以來最重要發現

▲在埃及南部盧克索發現的「失落的黃金城」廣角圖。這處古蹟據據稱己有有3400多年歷史。 （圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

埃及著名考古學家哈瓦斯(Zahi Hawass)本周宣布在該國南部的盧克索發現了3400多年前的「失落的黃金城」(Lost golden city)，並且形容它是自發現古埃及法老圖坦卡門(Tutankhamun)墓以來最重要的考古發現之一。

《以色列時報》周四(8日)報導，負責該計畫的考古團隊在聲明中說：「這座城市已有3000多年歷史，可以追溯到法老阿蒙霍特普三世時期(約西元前1388年至1351年)，並且在圖坦卡門和艾伊(Ay)時期繼續被使用。」

考古團隊指出，他們發現的是一座保存完好的大城市遺址，牆壁幾乎完整，房間內還擺滿了日常生活用品。據了解，發掘工作始於2020年9月，經過7個月的持續開挖，考古學家已經發現了幾個街區，包括一個有烤箱和陶器的麵包店、部分行政區和居民區。

另一方面，發掘出的彩色陶瓷、帶有國王印章的黏土磚、珠寶，以及形狀像聖甲蟲的護身符、和其他手工製品，均有助於考古學家瞭解這座城市的歷史及其生活方式。

約翰霍普金斯大學埃及藝術與考古學教授布萊恩(Betsy Brian)說：「這座失落之城的發現，不僅可以讓我們對古埃及最富有時期埃及人的生活有了具體的瞭解，而且會幫助我們闡明歷史上最大的謎團之一：古埃及法老阿肯那頓(Akhenatan)為什麼和妻子納芙蒂蒂(Nefertiti)捨棄了原來的首都底比斯(即今日的盧克索)，決定遷都至阿瑪納(Amarna)。」

在經歷了數年的政治動盪與新冠肺炎疫情衝擊後，埃及極為倚重的旅遊業遭到重創。目前該國正尋求透過推廣文明古跡來吸引遊客。上周，埃及將18位法老和4位王后的木乃伊從埃及博物館運送到新建的埃及國家文明博物館。這項活動被稱為「法老的黃金遊行」。22具木乃伊當中，就包括了阿蒙霍特普三世和他的王后。