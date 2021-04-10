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檢舉欠薪老闆！他慘收「9萬枚黏油硬幣」　兌幣公司暖幫換乾淨紙鈔

記者陳怡靜／綜合報導

日前美國喬治亞州男子佛拉頓（Andreas Flaten）離職被公司欠薪，催討不成只好檢舉，沒想到他卻遭到老闆報復，將他的薪水全部換成1分美元硬幣，上面還沾滿了黏膩的機油，沒想到事情曝光後，一間自動兌幣公司願意伸出援手，主動將9萬多枚硬幣換成百元鈔，讓他大呼超暖心。

綜合外媒報導，佛拉頓原先在汽車製造廠「OK Walker Autoworks」工作一年，他在去年11月以書面方式提離職，在離職前一天，他將制服洗乾淨裝在盒子中，甚至還寫了一封信解釋自己離職的原因，沒想到老闆完全不領情，竟賴帳不願支付最後一筆薪水，他多次催討下仍沒有收到應得的915美元（約新台幣2.6萬元），決定尋求勞工局介入幫忙。

▲▼美國喬治亞州男子佛拉頓（Andreas Flaten）被前雇主以超過9萬個硬幣支付積欠工資。（圖／翻攝自YouTube／Guardian News、FOX 5 Atlanta）

▲佛拉頓被前雇主以超過9萬個硬幣支付積欠工資。（圖／翻攝自YouTube／Guardian News、FOX 5 Atlanta）

不久後，佛拉頓在自家車庫內發現一台手推車，上面塞滿了9萬1515枚沾滿油漬的1分美元硬幣，還附上一張「Fxxk you」的紙條，要洗淨這些硬幣得耗費相當長的時間，讓他十分無奈。

所幸事件曝光後，一間自動兌幣機公司Coinstar主動伸援，不但主動幫忙洗淨硬幣，還將佛拉頓的薪水湊整數，送上10張100元的美鈔。有了Coinstar的幫忙，佛拉頓感激地說，「好開心不用自己洗硬幣！」

最後，公司還在佛拉頓的建議下，捐出1000美元給當地2間動物收容所。Coinstar總裁吉姆（Jim Gaherity）也說，很高興能幫助到佛拉頓，「Coinstar已有超過30年經驗，每年大約處理410億枚硬幣，9.1萬枚硬幣只是日常事務。」

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