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菲利普親王心直口快　曾說「英國女人不會煮飯」

▲▼伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）與菲利普親王（Prince Philip）。（圖／達志影像／美聯社）

▲心直口快的菲利普親王（Prince Philip）曾經失言「英國女人不會煮飯」。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者戴雅真倫敦9日專電

英國女王伊麗莎白 二世的夫婿菲利普親王辭世，享耆壽99歲。菲利普親王和女王鶼鰈情深出名，女王稱他是自己的「力量與支柱 」，但菲利普親王心直口快，失言語錄同樣有名。

菲利普親王（Prince Philip）常想到什麼就說什麼。他曾說過「英國女人不會煮飯」。1981年經濟衰退時期，他說：「每個人都在說要有更多休閒時間，現在他們又抱怨沒有工作。」

1986年訪問中國大陸時，菲利普親王對一群英國留學生說：「如果你們在這裡再待久一點，就會變成瞇瞇眼。」

1992年，菲利普親王訪問澳洲，當被詢問要不要摸 摸無尾熊時，他說：「噢，不。我可能會得一些怪病。 」

隔年他訪問匈牙利，對一名在地英國人說：「你在這裡應該還沒待太久，你還沒有啤酒肚。」

1994年訪問開曼群島時，他對一名當地富翁說：「你們大部分的人不都是海盜的後代嗎？」

1996年3月發生蘇格蘭丹布蘭中學大屠殺，造成16 名學生、一名教師身亡，社會上興起槍枝管制聲浪。

菲利普親王當時用了很詭異的比喻，他說：「假設一名板球手突然決定闖進校園，用板球球棒打死一堆人 。我的意思是，板球手很輕易可以做到這件事，難不成要因此禁用板球球棒嗎？」

1999年，他在卡地夫（Cardiff）對一群站在鋼鼓 樂團旁邊的年輕聽障者說：「聾子？如果你們站在那裡 ，難怪會聾。」

他2002年訪問澳洲時，問當地原住民：「（你們） 還在擲茅嗎？」

2012年，菲利普親王見到25歲的國會女員工漢娜傑 克森（Hannah Jackson），當時她穿著一襲紅洋裝，胸前有個拉鍊。他竟對她說：「如果我拉了拉鍊，可能會被逮補。」

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