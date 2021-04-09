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慧眼看天下／烏東亂 普丁為連任之路寫的一場戲？


新聞節目中心／綜合報導

2021年的第一季才剛結束，就傳出『世界大戰一個月內爆發』的驚人分析，這個戰爭熱點就位在東歐，同時是歐洲面積第二大國的烏克蘭，可能挑起戰端的就是最近跟中國大陸一樣，受到美國總統拜登點名，是最大威脅對手的俄羅斯，這場戰爭究竟會不會開打？《慧眼看天下》第142集，就邀請到台灣智庫執行委員賴怡忠以及《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文，與主持人黃寶慧一起分析，到底世界大戰離我們安穩的小日子還有多遠？或者該說有多近？

▲▼ 烏俄之亂各有盤算（圖／慧眼看天下）

世界大戰即將引爆？ 全是烏俄借題發揮？
最近在新聞版面上鬧得沸沸揚揚的烏俄之亂，讓人霧裡看花摸不清兩國的態度，這場有點類似去年六月爆發的「中印邊境衝突」，其實隱藏了各自利益的盤算。早在2014年，俄羅斯跟烏克蘭就曾爆發武裝衝突，隨後俄羅斯併吞原為烏克蘭領土的克里米亞，近五年後，兩國再爆衝突，熱點是在海上，好不容易戰火稍歇，2021年三月，雙方再次因為衝突事件登上國際版面，這次媒體引用俄羅斯軍事分析師費根豪爾（Pavel Felgenhauer）的預測「世界大戰」可能就要開打的警告，佔據好幾天新聞重要的版面。

根據台灣智庫執行委員賴怡忠的分析，這多數是屬於俄羅斯方面的借題發揮比較多，可能是跟近期美俄關係不佳與總統大選將至兩個因素有關。賴怡忠認為俄羅斯在川普時期兩方的關係維持得不錯，但是改朝換代之後，俄羅斯屢屢成為拜登的箭靶，這件事普丁心裡自然是不舒服的，加上最近俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）被毒害回國受審的新聞鬧得很大，使得即使普丁解除了得連任兩屆總統任期的緊箍咒後，目前在民意的支持度上也有明顯的下滑，所以此時升高跟烏克蘭的衝突，在俄羅斯國內大做文章，對普丁來說是非常有利的的一件事。

《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文也認為，俄羅斯不只跟美國關係差，就連跟北約的關係也不很理想，這幾年，俄羅斯不只跟北約常常舉行針對性的軍演，連美國也加大對俄羅斯的軍事壓制，對烏克蘭的關愛也讓俄羅斯氣得咬牙。烏克蘭這次可是逮到機會跟美國示好，巴不得可以一舉完成擠進北約成員的美夢，可是北約成員國卻不是各個都想對烏克蘭張開雙臂，因為這當中恐怕隱含了烏克蘭小小的心機，萬一烏克蘭順利成為北約成員，未來烏俄再爆衝突的時候，北約是否會捲入戰爭要無條件支援烏克蘭打俄羅斯，這個算盤可是需要精打細算的，所以這場看似升溫的烏俄衝突，其實更多是政治利益糾葛下的一場動作戲。

▲▼ 印太海域軍演頻繁（圖／慧眼看天下）

烏東就算不大戰一場 美中在海上的較勁也讓人心驚？
從去年下半年開始，印太海域忽然成為全世界的最愛，不只美國愛來這裡跟日印澳做聯合軍演，就連法國、英國、德國、荷蘭、歐盟現在都搶著要推出自己的印太戰略，這讓美中的僵局變得更擰，不過自從美中阿拉斯加會談之後，中國大陸的態度開始有了極大的轉變，以往都是躲起來的軍演，現在不躲了，直接大咧咧的就怕其他國家沒瞧見，不過即使中國大陸的造艦實力有大幅增加，設備也越趨精良，但是根據鄭繼文的觀察，中國大陸若是真的要跟軍武大國美國較真，這段距離恐怕還是不如中國大陸自己內部想得那麼近。

而印太海域的問題還不是單純的美中較勁戰場那麼簡單，各國在這裡的部署其實都帶有點實戰演練的意味，中國大陸更不是只有單純的威嚇台灣這麼簡單的目的，雖然實戰演練讓人害怕，但是各國是否已經做好放手一搏的準備，這點根據鄭繼文的觀察，海上的實戰化操演固然會使軍事熱度升溫，但是開打是不符合各國的利益盤算，所以軍事的風險還在可控的範圍內。

▼完整節目內容，將會於04月10日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。
▲▼慧眼看天下第142級顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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