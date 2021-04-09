快訊／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲　在位最久的「女王丈夫」

▲英國菲利普親王（Prince Philip）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國菲利普親王（Prince Philip）於4月9日病逝，享耆壽99歲。菲利普親王在2017年卸下王室公職，先前就曾有多次入院紀錄，甚至有過幾次過世的假消息，如今菲利普親王逝世，也讓共結連理73年的伊莉莎白女王，先一步送走了最愛的丈夫。

菲利普親王1921年6月10日出生於希臘，他的父親是希臘國王喬治一世的兒子，曾祖父丹麥國王克里斯丁九世，因此他過去也擁有希臘與丹麥王子的身分。1947年3月，菲利普為娶伊麗莎白公主，入籍英國，放棄所有希臘和丹麥的王室頭銜和繼承權，兩人於同年11月20日完婚，至今攜手走過73年。





▲▼伊莉莎白女王與菲利普親王結婚73年。（圖／達志影像／美聯社）



從1952年女王上任至今，菲利普親王也在2009年成為在位時間最長的「女王丈夫」，同時扮演好輔佐與陪伴的角色，擔任780餘個組織的贊助者、主席與成員，並獨自執行了超過2萬2200個王室任務。

隨著年紀漸長，近年來菲利普親王多次進出醫院，從2012年開始，因膀胱感染而多次入院接受治療。2018年4月他還進行了髖關節手術，甚至還一度曾誤傳菲利普親王逝世的假消息，當時白金漢宮發出聲明表示，菲利普親王因「既存因素」入院治療，一切都是根據醫生建議所採取的「預防性措施」。

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