已婚男瘋狂愛上「未過門嫂子」！不倫戀遭家人反對　攜手服毒殉情

▲印度一對男女因不倫戀遭家人反對而服毒殉情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

印度北方邦莫拉達巴德（Moradabad）一對男女因不倫戀遭家人反對，而服毒殉情。雙方家長迅速將2人送醫急救，警方也持續對此案展開追蹤調查。

據Times Now電視台報導，來自莫拉達巴德的庫馬爾（Raj Kumar）在2年前便已結婚。去年，他在叔叔家認識了一名未婚女子，2人「天雷勾動地火」，迅速發展出一段不倫戀。

▲庫馬爾想要與女友結婚，卻遭雙方家長極力反對。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

庫馬爾想要與新女友結婚，卻遭雙方家長極力反對，因為這名女子早已和庫馬爾的親戚訂下婚約，算是他未過門的嫂子。這對傷心的情侶相約在4月6日私奔，女方家長發現後，立刻報警指控庫馬爾綁架了他們的女兒。

警方根據印度刑法（IPC）第366條「綁架或強迫婦女結婚」追捕庫馬爾，於是這對情侶在8日返家，並告訴家人他們已服下毒藥準備殉情。倆人被緊急送院治療，而警方也持續對此案展開追蹤調查。

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