洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心臟病　真相揭曉網傻眼

▲一位網友在洗衣時，洗衣機突然浮現一張人臉盯著他看，嚇得他差點心臟病發作。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

一位名叫艾利克斯（Alex）的網友在洗衣時，突然瞄到洗衣機裡浮現一張人臉正盯著他看，驚悚的畫面讓他嚇得「幾乎心臟病發作」。

據網路媒體LADBIBLE報導，艾利克斯6日將狗狗的毯子和一條有著大衛鮑伊（David Bowie）肖像的毛巾一同丟到了洗衣機內清洗，然後便去洗澡了。他洗完澡一走出廁所時，突然瞄到洗衣機浮出一張令人毛骨悚然的臉，直盯著他看，讓他當場嚇瘋。

Forgot I’d washed the dog’s blanket and David Bowie cushion.

Nearly just had a heart attack. pic.twitter.com/7Uh9nLvh8k — alex boardman (@alxboardman) April 6, 2021

艾利克斯冷靜下來後發現，洗衣機並未困住任何人，那是他剛剛丟去洗的毛巾，而那張人臉不過是大衛鮑伊的臉。發現自己幹了蠢事的艾利克斯將洗衣機的照片拍下，並上傳到推特表示，「我完全不記得自己洗了狗狗的毯子和大衛鮑伊的毛巾，我剛剛看到這張臉時幾乎被嚇得心臟病發作。」

照片曝光後引來眾多網友的注意，大家紛紛留言表示，「這張照片很眼熟，可能曾被用於專輯封面，我想大衛鮑伊一定會喜歡的」、「這真的是大衛鮑伊嗎？為什麼我一直看成布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）」、「洗個熱水，然後來跳藍調吧」。

大衛鮑伊是英國搖滾音樂家、詞曲創作人、唱片製作人和演員，他獨特的聲線和有深度的作品讓他聞名世界。他同時也是流行音樂界的重要人物，其作品對整個樂壇有著開創性的作用。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

Sisley全能乳液「保濕、抗老」一瓶就夠

