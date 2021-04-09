　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心臟病　真相揭曉網傻眼

▲▼洗衣。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一位網友在洗衣時，洗衣機突然浮現一張人臉盯著他看，嚇得他差點心臟病發作。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

一位名叫艾利克斯（Alex）的網友在洗衣時，突然瞄到洗衣機裡浮現一張人臉正盯著他看，驚悚的畫面讓他嚇得「幾乎心臟病發作」。

據網路媒體LADBIBLE報導，艾利克斯6日將狗狗的毯子和一條有著大衛鮑伊（David Bowie）肖像的毛巾一同丟到了洗衣機內清洗，然後便去洗澡了。他洗完澡一走出廁所時，突然瞄到洗衣機浮出一張令人毛骨悚然的臉，直盯著他看，讓他當場嚇瘋。

艾利克斯冷靜下來後發現，洗衣機並未困住任何人，那是他剛剛丟去洗的毛巾，而那張人臉不過是大衛鮑伊的臉。發現自己幹了蠢事的艾利克斯將洗衣機的照片拍下，並上傳到推特表示，「我完全不記得自己洗了狗狗的毯子和大衛鮑伊的毛巾，我剛剛看到這張臉時幾乎被嚇得心臟病發作。」

照片曝光後引來眾多網友的注意，大家紛紛留言表示，「這張照片很眼熟，可能曾被用於專輯封面，我想大衛鮑伊一定會喜歡的」、「這真的是大衛鮑伊嗎？為什麼我一直看成布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）」、「洗個熱水，然後來跳藍調吧」。

大衛鮑伊是英國搖滾音樂家、詞曲創作人、唱片製作人和演員，他獨特的聲線和有深度的作品讓他聞名世界。他同時也是流行音樂界的重要人物，其作品對整個樂壇有著開創性的作用。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

Sisley全能乳液「保濕、抗老」一瓶就夠

 
ET快訊
快訊／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲　在位最久的「女王丈夫
打1隻蚊子！Apple Watch警告「SOS」　網勸1情況
快訊／男南港車站月台踩空落軌　火車「緊急剎車」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登：槍支暴力是美國的「流行病」！

快訊／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲　在位最久的「女王丈夫」

日本百萬噸核廢水一旦排入大海，後果難以想像……

老公視訊眼神狂飄…眼鏡反射「這2字」劈腿露餡！他秒哭求原諒

已婚男瘋狂愛上「未過門嫂子」！不倫戀遭家人反對　攜手服毒殉情

村民「圍屍」誦經求復活！潑水、搥胸數小時　不信鄰已死

肯塔基大學誤發50萬錄取通知信　高三生笑：還得谷歌確認學校真假

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心臟病　真相揭曉網傻眼

韓國情侶誤毀千萬名畫遭轟　網反讚：這才是現代藝術

快訊／日本「防疫重點措施」新增3地！東京、京都、沖繩12日起實施

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

拜登：槍支暴力是美國的「流行病」！

快訊／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲　在位最久的「女王丈夫」

日本百萬噸核廢水一旦排入大海，後果難以想像……

老公視訊眼神狂飄…眼鏡反射「這2字」劈腿露餡！他秒哭求原諒

已婚男瘋狂愛上「未過門嫂子」！不倫戀遭家人反對　攜手服毒殉情

村民「圍屍」誦經求復活！潑水、搥胸數小時　不信鄰已死

肯塔基大學誤發50萬錄取通知信　高三生笑：還得谷歌確認學校真假

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心臟病　真相揭曉網傻眼

韓國情侶誤毀千萬名畫遭轟　網反讚：這才是現代藝術

快訊／日本「防疫重點措施」新增3地！東京、京都、沖繩12日起實施

陽耀勳繞三壘碰觸指導教練　味全抗議失敗、桃猿3局1比0

瑀熙曬17歲「幼齒躺床照」！　白嫩美腿太吸睛…男粉融化：是初戀

拜登：槍支暴力是美國的「流行病」！

快訊／英國菲利普親王逝世！享耆壽99歲　在位最久的「女王丈夫」

後疫情台灣藝術拍賣市場回溫　「黃君壁」這幅落槌4500萬史上最高

雲林鵝場確診確診H5N5　撲殺2153隻種鵝、495顆鵝蛋

陳昊森不管伯爵陀飛輪錶價格　發豪語「我賺的錢無限」鎖定送爸爸

玉山國家公園36歲紀念　南部園區重建紀錄片+台灣黑熊檔案展登場

味全龍火力需提升　張建銘轉回休息室給建議

夫妻雙載遭小貨車「掃倒」！她全身擦傷...淚眼看著丈夫失去呼吸

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

上海美女翻譯一開口　驚艷柬埔寨國王

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

日媒：習近平最關注的是台灣、台灣、台灣！

全球最年輕的富豪才18歲！　身價高達938億

星國推「猛男清潔服務」　小鮮肉半裸上門

紙紮女會動了！　還能說47種語言

她訂2萬元外送「餐點到手就狂潑」慘況曝光

心碎影片曝！男孩哭訴「越境被丟包」

準繼父變老公！58歲男求婚遭拒　對方19歲女兒秒嫁

洗澡警鈴響　消防員「滿頭泡」赤裸狂奔

台廠供解放軍晶片「研發飛彈」？台積電回應了

長賜號孤獨怪手爆紅　司機首吐心聲

羅奇：拜登保留川普抗中政策很怪

更多熱門

相關新聞

洗衣機突爆炸　苦主：1動作千萬別做

洗衣機突爆炸　苦主：1動作千萬別做

英國蘇格蘭女子波芮兒（Laura Birrell）上月一如往常在家中使用洗衣機，但卻突然聽到爆炸聲，這才發現原來正在運轉的洗衣機發生爆炸，廚房到處都是碎屑殘骸。這一切讓她當場嚇壞，也呼籲大眾別趁外出期間不在家時使用洗衣機。

拆洗舊窗簾結果整組換新　專家曝：根本不用洗啊！

拆洗舊窗簾結果整組換新　專家曝：根本不用洗啊！

透天隔6公尺距離！鄰居「卻規定9點前洗衣」

透天隔6公尺距離！鄰居「卻規定9點前洗衣」

小孩突然安靜　媽起身驚見「這幕」嚇傻

小孩突然安靜　媽起身驚見「這幕」嚇傻

鯊魚寶寶長出詭異人臉　漁民：牠會帶來好運

鯊魚寶寶長出詭異人臉　漁民：牠會帶來好運

關鍵字：

洗衣機人臉David Bowie

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面