村民「圍屍」誦經求復活！潑水、搥胸數小時　不信鄰已死

記者吳美依／綜合報導

印度奧里薩邦（Odisha）居民納哈克（Rabi Nahak）參加傳統慶典「丹達納塔」（Danda Nata），在此期間卻突然病倒，送醫救治仍不幸死亡。但是，村民們卻不相信，反而展開數小時的「復活儀式」，誦經、念咒、朝著遺體潑水，甚至奮力捶打死者胸膛，堅信可讓男子起死回生。

影片中，3位居民正在實施「復活儀式」，其中一人把納哈克2隻手掌交疊在胸前，並且重力按壓，似乎試圖讓心臟重新跳動。他們稍後把遺體擺成「大字型」，潑灑更多水。其他村民則在一旁圍觀，吟唱、搖鈴、打鼓、敲擊容器。

奧里薩邦電視台（OTV）報導，「丹達納塔」儀式為期21天，信徒必須體驗痛苦，敬拜迦梨女神（Goddess Kali）與濕婆神（Lord Shiva）。納哈克遵循習俗禁食，未料4日病倒送醫，並被醫師宣布死於脫水與中暑。他的家人領回遺體準備火化之際，卻被村民說服進行復活儀式。

報導指出，此村莊距離該邦首府布巴尼斯瓦爾（Bhubaneswar）僅95公里，居民卻仍如此迷信，令人難以置信。警方接獲通報趕到現場，要求民眾解散、接受事實。警官馬利克（Bimal Mallick）說，即使數小時的儀式沒有換來奇蹟，許多人卻仍堅信納哈克將會復活。

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