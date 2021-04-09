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揭開「面紗」致敬95歲英女王　私下生活面貌首度公開

▲▼英女王伊莉莎白二世將在4月年滿95歲。（圖／路透）

▲英女王伊莉莎白二世將在4月年滿95歲。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）從未公開的錄像影片8日在英國上映，其中包括家庭影像及早前遺失參訪記錄，將摘下「王室的面紗」，揭開私底下的伊莉莎白‧蒙巴頓‧溫莎（Elizabeth Mountbattan-Windsor），展現她活潑的幽默感、對孫輩高度關心與尊重、及女王職責如何影響她個人生活。

英國獨立電視台（ITV）表示，「看不見的女王」（The Queen Unseen）節目將在4月21日，也是女王95歲大壽前播出，呈現女王謎雲背後的真實模樣，包括身為母親、妻子、廚師、動物愛好者、農夫和馬術專家等角色，介紹伊莉莎白的「真實的性格，她的靦腆、對鄉村生活的熱愛與和家人的關係」。

著名皇家歷史學家沃里克（Christopher Warwick）透露，「她代表1個女人、2個形象，如同硬幣的兩面，一面是女人，翻過來就是君王。」

製作人向《CNN》透露，紀錄片展現女王私下面貌，包括與丈夫菲立普親王（Prince Phillip）1953年聖誕節短暫停留紐西蘭，在總督諾里（Willougby Norrie）家的戶外泳池戲水影片，以及女王在蘇格蘭度假時，與摯友在家中燒烤放鬆錄像。紀錄片也凸顯伊莉莎白對動物的熱愛，及她與紐西蘭牧場農夫弗格森（Don Ferguson）困難卻長久的友誼，一同養了多頭牛，直到弗格森2017年去世。

紀錄片採訪女王加冕禮伴娘格倫康納（Anne Glenconner）、皇家攝影師愛德華茲（Arthur Edwards）、1990年代女王發言人安森（Charles Anson）等親近人士。節目也帶入冷戰期間與美國總統雷根（Ronald Reagan）一同乘車等從未對外曝光畫面。紀錄片8日英國時間晚上九點於英國獨立電視台播出。

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