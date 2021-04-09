拜登：槍支暴力是美國的「瘟疫」！讓國家蒙羞

▲今年到4月8日為止，美國因槍支暴力死亡及使用槍支自殺的，人數已超1.1萬人。(示意圖／pixabay)

國際中心／綜合報導

美國總統拜登8日在白宮表示：「讓我再說一遍，槍支暴力是美國的瘟疫(an epidemic)，在國際上讓美國蒙羞。」在近期接連發生重大槍擊案之際，拜登當天在白宮玫瑰園發表談話，宣布5項控槍措施，並提名「控槍派」人士出任美國「酒精、煙草、火器和爆炸物管理局」局長。

今年3月在不到一周的時間內，美國連接發生起重大槍擊事件。先是喬治亞州亞特蘭大地區16日發生3起連環槍擊案，造成包括6名亞裔女性在內的8人遇害。接著是22日科羅拉多州博爾德市一家超市發生槍擊案，造成包括一名員警在內的10人喪生。

拜登說：「你可能沒聽說的是，在這兩起案件之間，美國又發生了850起槍擊案，奪走了250多條生命，500人受傷。這是一種流行病，這種情況必須停止。」

根據美國非營利組織「槍支暴力檔案」統計，美國2020年死於槍支暴力的人數將近2萬人，創近20年來的新高。而今年光是到4月8日為止，美國因槍支暴力死亡及使用槍支自殺的，人數已超1.1萬人。

拜登當天宣布的上述5項控槍行政措施包括：司法部在30天內就制止「幽靈槍支」擴散發布規定；在60天內就加強手槍「穩定支架」管制發佈單獨規定；在60天內發布便於各州參照執行的「紅旗」圖示警示樣本法規；司法部將就美國槍支走私情況發布21年來的首份報告；聯邦機構將加大對「以非監禁手段減少城市槍支暴力」社區計畫挹注資金。

所謂「幽靈槍支」是指可透過購買分拆部分自行組裝的槍支，沒有可追溯的商業序號。「穩定支架」可把手槍變成殺傷力更強、射擊更準的步槍，而且不受監管步槍的法律約束。「紅旗法」允許地方法院在當事人親友或地方執法部門要求下，在一段時間內阻止有自殺傾向或可能對他人構成危險的人獲得槍支。

控槍問題是美國社會以及國會兩黨一項長期爭議議題。美國會眾議院3月11日通過兩項加強購槍背景調查的法案，卻在參議院受阻。拜登當天再度呼籲，參議院應儘快通過相關法案，填補槍支購買過程中的法律漏洞。

拜登當天同時提名奇普曼(David Chipman)擔任美國「酒精、煙草、火器和爆炸物管理局」局長。奇普曼宣導控槍，曾在該局工作長達25年。

拜登在談話中指出，美國槍擊案頻仍，為亞特蘭大槍擊案遇難者降下的國旗仍在半懸，科羅拉多又有10人死於槍下，「天有這麼多人死於槍支暴力，這是國家的污點。」