聖文森索夫瑞火山恐爆發　發布紅色警戒！政府急撤萬人

▲聖文森國家緊急管理組織（NEMO）推文指出，由於火山地震活動加劇，目前有「實質的災難可能性」。（圖／路透，下同）

文／中央社波多黎各聖胡安8日綜合外電報導

加勒比海島國聖文森（St. Vincent）政府今天表示，由於索夫瑞火山（La Soufriere）爆發風險明顯增加，已經下令境內北部地區居民撤離。

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）說，火山噴出了濃煙和水蒸氣，居住在島內西北部與東北部紅色警戒區的民眾須立即離開。

聖文森國家緊急管理組織（NEMO）推文指出，由於火山地震活動加劇，目前有「實質的災難可能性」。

國家緊急管理組織將警報升至紅色等級，官方開始撤離索夫瑞火山附近的居民，迅速安排登上郵輪，送往附近島嶼或境內其他安全庇護所安置。

西印度群島大學（University of the West Indies）地震研究中心（Seismic Research Center）主任約瑟夫（Erouscilla Joseph）表示，大約有1萬6000多人居住在紅色警戒區，將須撤離。

龔薩福在記者會中表示，民眾若登上郵輪或獲准暫居其他島上庇護所，必須要接種疫苗。

他說，兩艘皇家加勒比（Royal Caribbean）郵輪預定9日之前抵達，第3艘幾天內也會到，另外，兩艘嘉年華郵輪（Carnival cruise）也將在9日前到達。

附近各島都說，將會收容撤離的民眾，包括自來聖露西亞（St. Lucia）、格瑞那達（Grenada）、巴貝多（Barbados）與安地卡（Antigua）等地。

人口僅逾10萬人的聖文森及格瑞那丁，自1979年以來都未發生過火山活動，索夫瑞火山曾於1902年爆發，導致1000多人喪生。

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