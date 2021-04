宣布從Pornhub退休！癡情男喊「已找到真愛」　網諷：女友的陰謀　

▲癡情男宣布從Pornhub退休。(圖/記者趙蔡州攝)



記者張方瑀/綜合報導

全球知名成人網站「Pornhub」是許多男性的最愛,不論是單身還是已婚,都會透過網站享受個人的獨享時光。不過,最近有一名網友在上面留言表示,決定要從Pornhub退休,因為他已經找到命中注定的另一半,如果繼續流連在Pornhub,感覺就像是出軌一樣。

根據《LADbible》報導,名為Liljdub的用戶日前在Pornhub留言表示,他現在不是來這邊看影片,而是宣布自己從這個網站退休了,因為他找到了人生的摯愛,「我不看A片的原因是,它開始讓我感到不對勁,就好像我在偷情一樣。」Liljdub說,「她美麗、聰明又忠誠,每天我一醒來就發現,她讓我感到非常開心。」

I came for a nut but arrived at a conclusion pic.twitter.com/oB9ZXI9HQ5