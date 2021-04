肯塔基大學誤發50萬錄取通知信　高三生笑：還得谷歌確認學校真假

▲肯塔基大學吉祥物「野貓」歡迎錄取大學生。(圖/翻攝自Instagram/ukyadmissions)

實習記者徐于文/綜合外電報導

美國肯塔基大學(University of Kentucky)日前出現錄取烏龍事件,申請網站發生「技術問題」,誤向逾50萬名高中應屆畢業生發出錄取通知信,錄取進入每年只收35至40名學生的臨床領導力和管理項目(Clinical Leadership and Management Program),肯塔基大學在24小時內重發電子郵件,為失誤道歉。

據《美聯社》報導,學校馬上開起聯絡通道,讓受影響學生能隨時聯繫、釐清誤會及疑問。肯塔基大學發言人布蘭頓(Jay Blanton)表示,「名單中只有少數申請者真正被錄取,絕大多數學生並沒有,也不對項目感興趣。我們對此溝通失誤感到遺憾,並向收到通知信的學生表達歉意。」

多名學生向媒體透露,自己從未申請肯塔基大學,甚至沒有訪問過學校網站。喬治亞州學生埃斯平(Erin Esping)玩笑說道,「我還得上網Google確認這是一所真的學校。」德州的高三生多爾蒂(Mary Dougherty)則表示,跟媽媽分享自己進入肯塔基大學時,媽媽還疑惑對女兒申請肯大不知情,她也回答,「對啊!我沒有。」

同樣來自德州的波特勒(Gabriel Botello)強調,對於所有想要進入項目,收到通知信,最後卻沒有被錄取的學生感到非常抱歉,「如果是我會非常傷心,申請大學是目前遇過壓力最大的事,不論收到錄取或拒絕的通知信,當下緊張感是無法形容的。」

University of Kentucky apologizes for accidentally sending acceptance e-mails to 500,000 studentshttps://t.co/rhwXTUt0fD