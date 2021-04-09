肯塔基大學誤發50萬錄取通知信　高三生笑：還得谷歌確認學校真假

▲肯塔基大學吉祥物「野貓」歡迎錄取大學生。（圖／翻攝自Instagram／ukyadmissions）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國肯塔基大學（University of Kentucky）日前出現錄取烏龍事件，申請網站發生「技術問題」，誤向逾50萬名高中應屆畢業生發出錄取通知信，錄取進入每年只收35至40名學生的臨床領導力和管理項目（Clinical Leadership and Management Program），肯塔基大學在24小時內重發電子郵件，為失誤道歉。

據《美聯社》報導，學校馬上開起聯絡通道，讓受影響學生能隨時聯繫、釐清誤會及疑問。肯塔基大學發言人布蘭頓（Jay Blanton）表示，「名單中只有少數申請者真正被錄取，絕大多數學生並沒有，也不對項目感興趣。我們對此溝通失誤感到遺憾，並向收到通知信的學生表達歉意。」

多名學生向媒體透露，自己從未申請肯塔基大學，甚至沒有訪問過學校網站。喬治亞州學生埃斯平（Erin Esping）玩笑說道，「我還得上網Google確認這是一所真的學校。」德州的高三生多爾蒂（Mary Dougherty）則表示，跟媽媽分享自己進入肯塔基大學時，媽媽還疑惑對女兒申請肯大不知情，她也回答，「對啊！我沒有。」

同樣來自德州的波特勒（Gabriel Botello）強調，對於所有想要進入項目，收到通知信，最後卻沒有被錄取的學生感到非常抱歉，「如果是我會非常傷心，申請大學是目前遇過壓力最大的事，不論收到錄取或拒絕的通知信，當下緊張感是無法形容的。」