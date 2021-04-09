韓國情侶誤毀千萬名畫遭轟　網反讚：這才是現代藝術

▲知名塗鴉藝術家JonOne畫作「無名」。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

韓國一對情侶日前參觀首爾「樂天世界購物城」地下室畫廊，將著名塗鴉藝術家JonOne價值逾5億韓元（約新台幣1200萬元）名畫誤認為「參與性藝術」，在畫上留下大塊油漆痕跡，當場遭到逮捕，但是也獲得許多支持他們的聲浪，「塗鴉不就是畫家的本意嗎？」

這幅長700公分、寬240公分的「無名」（Untitled）畫作，出自美國藝術家JonOne於2016年在首爾大眾前畫製的，現場展示的油漆罐和畫筆是「行動藝術」作品一部分，陳列在畫作前面的地上。

畫廊工作人員表示，展方發現畫作異樣後調出監視器，看到2名年輕男子與女子撿起地上油漆桶與畫筆，在牆上塗上3個綠色色塊，當下報警並在購物中心裡逮捕肇事者，不久後便將其釋放。負責人姜旭解釋，肇事者誤認畫作為「參與式藝術」，是個「無心之過」，畫廊決定不起訴，但仍需等待畫家JonOne回覆，確認兩人無須賠償損失，及是否需修復還原畫作。

此事件引起眾多網友討論，有些民眾認為，年輕人太無知，應處置並恢復畫作原樣；其他人則認為，現場標示不清楚，兩名年輕人不該受懲處，更有網友玩笑強調，塗上的顏料在鮮豔色彩中並不易被發現，「如果沒人爆出根本看不出異樣」、「這才是現代藝術」等。

事發後，畫廊立即架起圍欄及「請勿觸摸」等標示，但受損藝術引發民眾好奇心，不少遊客特地前往拍照打卡，增加了展覽與畫家的知名度。

▼韓國年輕情侶誤認「參與性藝術」，塗上3塊綠色色塊。（圖／路透）