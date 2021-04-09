　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美情報機構：北京預期2040年「更接近兩岸統一」　美中衝突再加劇

▲美國國家情報委員會（NIC）今年3月發布《2040年全球趨勢：一個更競爭的世界》。（圖／翻攝www.odni.gov）

▲美國國家情報委員會（NIC）今年3月發布《2040年全球趨勢：一個更競爭的世界》報告。（圖／翻攝www.odni.gov）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國家情報委員會（NIC）指出，全球在未來數十年將變得日益不穩、欠缺領導力，各機構與體制無法應對挑戰，導致各方面衝突更激烈，尤其美中之間更是如此。文中也提到，中國幾乎肯定將能確立亞洲主導地位與更強大的全球影響力，北京也預期透過持續且密集的脅迫手段，讓兩岸於2040年時更接近「統一」狀態。

NIC在《2040年全球趨勢：一個更競爭的世界》指出，中國很可能持續鞏固盟友網絡、技術能力以及貿易規則，與中東、印度洋地區夥伴加強經濟整合，在中亞、北極圈地區擴大經濟滲透，甚至加大出口複雜細緻的監視技術。同時，也持續加強軍事與實戰能力，施壓華府盟友減少與美軍交流，唯有在金融、製造業等互相依賴性較高的領域，才會與西方國家保持重要聯繫。

該報告也指出，雖然中國的力量與影響力日益增長，將在國際舞台上扮演更重要的領導角色，但在應對全球挑戰時，卻比較可能調整優先順序，塑造與自身利益相符的政策。

▲▼ 美國總統川普,中國國家主席習近平,美中貿易,中美貿易,中美關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲在這份報告中，美中衝突加劇的概念貫穿全文。（圖／達志影像／美聯社）

此報告也提到，人工智慧（AI）、虛擬貨幣與氣候變遷將在未來數十年重塑國際舞台。以下為《彭博社》整理的8大趨勢。

債務壓力

各國政府面對日益沉重的財政負擔，以及日益多元化的貿易規定，在應對氣候變遷等全球挑戰時，靈活性將會減弱。

數位貨幣

美元、歐元將面臨比特幣等虛擬貨幣的威脅，「私人發行的虛擬貨幣能夠降低各國對於匯率、貨幣供應的控制，增加貨幣政策實施的複雜性」。

氣候壓力

氣候變遷將導致國家內部產生社會分裂，加劇國際緊張局勢、水資源危機和移民壓力。

自信的中國

雖然報告認為「沒有任何一個國家」能夠主導「所有的地區或領域」，但美中競爭加劇的概念貫穿全文。其他相關內容已在前文詳述。

戰爭新方式

各國競爭加劇，導致核武發展更進一步，國際衝突風險上升，AI技術也將增強現有武器、防禦與系統的性能。

太空競賽

中國2040年將成為美國最強大的太空競爭對手，屆時很可能領導其盟友、夥伴參與太空活動；北斗衛星導航系統（BeiDou）甚至可能取代五角大廈支持的GPS定位系統，在全世界通用。

永久的民粹主義

全球在種族、宗教與意識形態的兩極分化情況很可能持續下去，導致政治體系失能更嚴重，政治不穩定的風險持續增加。

AI驅動的宣傳

數位科技與AI技術持續進步，讓國家與非國家組織更有能力影響大眾，例如加大力道操控民眾認知、分化社群。

►《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

Sisley全能乳液「保濕、抗老」一瓶就夠

ET快訊
短裙妹客運睡翻！「A字開腿」佔2位　他一轉頭尷尬
富邦大董蔡明忠捲入TBC交易案　金管會：已在查海外金流
快訊／2司機五股交流道上演「地板動作」　網嚇：要打去練舞室打
29歲甜姐兒才新婚！屏東變態男等她下班擄走殺害
快訊／國道1號北上火燒車　車陣回堵6公里
歐陽娜娜爆發福「整個人胖一圈」　無P圖現場影片曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本「防疫重點措施」新增3地！東京、京都、沖繩12日起實施

Google地圖導航亂指路，印尼新郎差點娶錯某！

宣布從Pornhub退休！癡情男喊「已找到真愛」　網諷：女友的陰謀　

LinkedIn爆資安疑慮　「5億用戶個資」登駭客論壇拍賣

印度村莊誕下「人面山羊」！　居民瘋膜拜：祖先重生

吳釗燮「奮鬥到底」超霸氣言論紅到日本！　日網：我們也該硬起來

美情報機構：北京預期2040年「更接近兩岸統一」　美中衝突再加劇

剛訂完婚！情侶一起甜蜜度假　全裸離奇死在浴室...1年後死因曝光

彭斯簽下破億「啟示性」自傳　角逐2024年總統意味濃

聖文森索夫瑞火山恐爆發　發布紅色警戒！政府急撤萬人

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

快訊／日本「防疫重點措施」新增3地！東京、京都、沖繩12日起實施

Google地圖導航亂指路，印尼新郎差點娶錯某！

宣布從Pornhub退休！癡情男喊「已找到真愛」　網諷：女友的陰謀　

LinkedIn爆資安疑慮　「5億用戶個資」登駭客論壇拍賣

印度村莊誕下「人面山羊」！　居民瘋膜拜：祖先重生

吳釗燮「奮鬥到底」超霸氣言論紅到日本！　日網：我們也該硬起來

美情報機構：北京預期2040年「更接近兩岸統一」　美中衝突再加劇

剛訂完婚！情侶一起甜蜜度假　全裸離奇死在浴室...1年後死因曝光

彭斯簽下破億「啟示性」自傳　角逐2024年總統意味濃

聖文森索夫瑞火山恐爆發　發布紅色警戒！政府急撤萬人

Ella打臉自己破戒與小孩演戲　轉身尷尬了...喊他「老公」

第四台收費直存私帳　「聯維寶福」董座夫妻涉吞1.3億遭約談

金南佶揪好友出海掌廚嫌麻煩　撂話：一天只給吃一餐！

姊弟戀發現他有女閨蜜　2度密告警政署長「毒女情敵真相」遭反噬

快訊／日本「防疫重點措施」新增3地！東京、京都、沖繩12日起實施

富人病逝不願火化　竟灌醉弱智男「封入棺木」燒成灰！

觀音區白沙岬燈塔　將公告成桃園第二座國定古蹟

再冷1天周末放晴！下周恐有颱風生成　氣象局曝「影響台灣機率」

理財周刊／外資買賣超趨勢搖擺不定

田澤純一對樂天頻挨打　葉總：捕手也有責任

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

上海美女翻譯一開口　驚艷柬埔寨國王

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

日媒：習近平最關注的是台灣、台灣、台灣！

全球最年輕的富豪才18歲！　身價高達938億

星國推「猛男清潔服務」　小鮮肉半裸上門

紙紮女會動了！　還能說47種語言

她訂2萬元外送「餐點到手就狂潑」慘況曝光

心碎影片曝！男孩哭訴「越境被丟包」

洗澡警鈴響　消防員「滿頭泡」赤裸狂奔

台廠供解放軍晶片「研發飛彈」？台積電回應了

準繼父變老公！58歲男求婚遭拒　對方19歲女兒秒嫁

羅奇：拜登保留川普抗中政策很怪

緬甸天菜和尚被捕　多次上街反政變

更多熱門

相關新聞

紐時：美對台「戰略模糊」掀激辯

紐時：美對台「戰略模糊」掀激辯

紐約時報報導，中國實力壯大後更加大膽，愈來愈多人敦促華府揚棄奉行數十年的「戰略模糊」，但也有專家不支持明確承諾協防台灣。這場激辯凸顯總統拜登外交挑戰艱鉅。

華郵：台積電提供中國飛彈晶片

華郵：台積電提供中國飛彈晶片

彭博：中國遲早對台發動戰爭

彭博：中國遲早對台發動戰爭

美澳戰略規畫　台海戰事列考量

美澳戰略規畫　台海戰事列考量

英媒：拜登政府將宣布美台交流新指南

英媒：拜登政府將宣布美台交流新指南

關鍵字：

彭博社美國國家情報委員會美中台2040年全球趨勢

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面