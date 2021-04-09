土耳其不吃這套！中國使館前挖洞查水錶　反擊「戰狼外交」

▲土耳其安卡拉市政府在中國大使館外挖了一個大洞，被視為是在以另類反擊來表達對中國「戰狼外交」的不滿。（圖／翻攝自推特／@CuneytOzturk06）

記者葉睿涵／編譯

土耳其安卡拉市長亞瓦許（Mansur Yavas），與好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener），日前因在推特發布紀念維吾爾族「巴仁鄉起義」31週年的po文，遭中國駐土國大使館點名警告，土國外交部也隨即召見中國大使抗議。外媒發現，安卡拉市政府最近以「檢查水源是否遭盜用」為名，在中國大使館前挖了一個大洞，以此表達對中國「戰狼式外交」的不滿。

據自由亞洲電台報導，任職於安卡拉市政府的職員厄茲托克（Cüneyt Öztürk）7日在推特上分享了2張市政府在中國大使館前施工的照片，並表示當地政府正在「檢查該區居民是否有進行盜用水資源的行為」，因此「中國大使館本月可能不需要支付水費了」。此前，他也曾po文暗諷中國對土耳其展開「疫苗外交」和經濟施壓。

Su kaynaklarımızın hızla azaldığı bir dönemde, Ankaralının bedelini ödediği kayıp kaçakları tespit etmek maksadıyla Çin Büyükelçiliği önünde başlattığımız çalışmadan dolayı verdiğimiz rahatsızlığı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ederiz. pic.twitter.com/e0ptleSpU4 — Cüneyt Öztürk (@CuneytOzturk06) April 7, 2021

維吾爾裔土耳其公民瑞法特在接受自由亞洲電台的採訪時表示，安卡拉市的市政工程由市政府全權負責，因此突然在中國大使館前施工的行為，應該是市政府對先前外交事件做出的另類表態，而這個「報復行為」也深受人民支持。他指出，「中國外交部愛說，『我們中國人不吃這套』，我們土耳其人也不吃這套，你既然做出這種流氓作法，那我們有很多其他的渠道可以向你反擊」。

伊斯坦堡大學教授庫爾（Omer Kul）表示，中國的國際形象已變得很差，這次中共的「戰狼式發言」也在土耳其引起嚴重不滿，即使土耳其目前仍礙於與中國存有合作關係而未祭出制裁，但如果此次事件持續發酵，那土耳其或許將採取制裁行動。

「巴仁鄉起義」是指1990年4月5日至6日发生在新疆巴仁鄉的武裝衝突。當時有200多名維吾爾族人包圍巴仁鄉政府示威，並與武警激烈駁火，導致至少21名武裝份子被擊斃、8名武警和民兵死亡。今年在「巴仁鄉起義」31週年之際，土耳其安卡拉市長亞瓦許與好黨黨魁阿克謝納爾發文紀念此事，引發中國不滿，才讓兩國關係變得緊繃。

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