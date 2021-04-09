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LinkedIn驚傳資安出包！5億用戶個資被放在駭客論壇拍賣

▲▼LinkedIn。（圖／達志影像／美聯社）

▲LinkedIn驚傳出現資安漏洞。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

臉書近期爆發資安危機，2萬名員工可以任意查閱伺服器內，至少2億到6億名用戶的密碼，想不到事隔幾週，微軟旗下的工作社群平台領英（LinkedIn）也爆出有5億名會員資料被惡意人士放到駭客網站上拍賣的消息，引發各界譁然。

根據《Cyber News》報導，有技術人員發現網站內有大規模用戶遭到駭客個資外洩的情況，影響範圍多達5億用戶，內容包含使用者ID、姓名、電子信箱、電話號碼以及工作單位等，駭客在網上兜售這些資料，並且釋出了200萬條紀錄作為證據。據了解，此次影響規模高達全體用戶的2/3。

▲▼密碼，電腦，信用卡。（圖／pixabay）

▲有惡意人士抓取5億名LinkedIn會員的公開資料，並且將這些數據放到駭客論壇上拍賣。（示意圖／pixabay）

LinkedIn8日發表官方聲明表示，相關資料確實是來自LinkedIn，不過這些數據可能來自多方網站以及公司所匯集而成，其中還包括舊有的資料，因此不算是資料外洩的案件，不過仍會徹查駭客違反平台政策的行為，並追究法律責任，「使用者們信任LinkedIn，而我們也採取行動來回應用戶信任」。

臉書日前也出現資安風波，有2億到6億名用戶的密碼被以純文字的形式，儲存在內部伺服器中，臉書的所有員工都能任意觀看，甚至早在2012年就出現這個狀況，雖臉書立刻澄清，這些資料並無遭到濫用或不當存取，不過還是遭美國檢方進行刑事調查，資訊安全問題重創形象。

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