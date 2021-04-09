猴子用「腦波打電玩」影片曝光！馬斯克：比你滑手機還快

▲植入Neuralink 腦部晶片的猴子用「腦波玩電動」。（圖／翻攝自YouTube／Neuralink）

實習記者閔文昱／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前上節目表示，他創辦的神經科學公司Neuralink將晶片植入猴子頭骨，讓實驗體用頭腦操縱電玩遊戲，而且還玩得很高興，也不會出現任何不適。今日更曝光「猴子打電玩」的影片，馬斯克也在推特表示「比你用姆指滑手機還快」。

綜合外媒報導，馬斯克表示，Neuralink的短期目標為幫助癱瘓患者，輕鬆使用手機或計算機，長期目標則是發展AI，目前已經在猴子身上安裝晶片，讓實驗體可以通過「細小電線」用頭腦玩電動，「我們也想弄清可以讓兩隻猴子一起玩嗎？如果是的話就太酷了。」

▲馬斯克成立的神經網路公司Neuralink今發佈推文。

透過畫面顯示，猴子起初是以手持搖桿的方式正常遊玩，之後在分析完猴子的遊玩反應與腦波活動後，研究人員會根據記錄先拔掉搖桿連接線，讓猴子以自己大腦的晶片繼續玩遊戲，並透過金屬管輸送香蕉奶昔做為獎勵。

馬斯克表示，未來的版本將能夠從大腦安裝的Neuralink，轉移到運動神經元或感覺神經元簇中的Neuralink晶片，從而使半身不遂患者能夠再次行走。

事實上，在過去馬斯克也曾在小豬腦中植入晶片，並向外借展示分別在大腦未植入晶片、曾植入後又移除、以及腦中還存有晶片的小豬，發現牠們都與一般的豬並無任何區別，甚至還高精度預測了牠們在跑步機上的肢體運動。他相信，未來只要在人腦植入硬幣大小的晶片，就能治愈許多疾病，還能形成有效防禦人工智能（AI）威脅的一種反制機制。

馬斯克最初創立公司的目的為，希望在人工智慧浪潮來襲時，人類可以獲擁有相關優勢，並藉由「晶片植入人腦」以治療阿茲海默症、脊隨損傷等神經疾病，讓他們能用思維來控制手機或電腦，甚至超越用手指操作的速度。

▼Neuralink發佈的影片。