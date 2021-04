彭斯簽下破億「啟示性」自傳　角逐2024年總統意味濃

▲▼前副總統彭斯(Mike Pence)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者徐于文/綜合外電報導

美國前副總統彭斯(Mike Pence)傳出與著名出版商「西蒙與舒斯特」合作,簽下數百萬美元稿費的2本自傳合約,成為自川普卸任後,首位核心政府人員簽下自傳合同。2本自傳尚未命名,分別敘說彭斯早年經歷與4年白宮生涯,預計於2023出版,也暗示彭斯對於競選2024年總統的積極性。彭斯同日宣布新成立的政治推廣組織,將繼續為美國人民服務,持續川普政府成功政策。

出版社表示,彭斯合同價值7位數,大約落在300萬到400萬美元之間(約新台幣1.1億元),但仍需評估如何應對高調川普政府、作家是否說出真相、刺激美國政治文化反彈等因素。

據《CNN》報導,彭斯自傳出版後,將引發緊張政治局勢。民主黨和反川普民眾堅信彭斯為川普忠實同夥;川普支持者也在彭斯未干預國會1月認證拜登後,將他視為背叛者,在衝進國會大廈示威時更高喊「吊死馬克彭斯」。

「西蒙與舒斯特」副總裁卡內迪(Dana Canedy)強調,彭斯的書是具「啟示性的」,將敘述他的生活、工作、基督徒歷程、面臨的挑戰、成就以及教訓,也會是這段最具爭議總統歷史上重要著作之一。

彭斯在公開聲明中表示,「我真的很期待向美國人民講述公共服務的生活故事,從國會到州長到美國副總統」,邀請讀者一起回顧從出生地印第安納州的小鎮走向華府旅程。

彭斯近期多次暗示將競選2024總統,7日宣布成立「美國自由促進組織」(Advancing Amercian Freedom),推廣保守黨價值觀和川普政策,包括捍衛宗教自由、推動貿易協議、完成美墨邊境建設及、捍衛警察等,繼續「發產過去4年累積的成功基礎」。他強調,「保守黨不會任由激進左派新政府濫用破壞性政策,威脅美國在世上的領袖地位。」

Excited to launch @AmericanFreedom, an advocacy organization that will defend and build upon the successful policies of the Trump-Pence Administration. AAF will help defeat the Radical Left Agenda and Advance American Freedom for generations to come!