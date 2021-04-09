彭斯簽下破億「啟示性」自傳　角逐2024年總統意味濃

▲▼前副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國前副總統彭斯（Mike Pence）傳出與著名出版商「西蒙與舒斯特」合作，簽下數百萬美元稿費的2本自傳合約，成為自川普卸任後，首位核心政府人員簽下自傳合同。2本自傳尚未命名，分別敘說彭斯早年經歷與4年白宮生涯，預計於2023出版，也暗示彭斯對於競選2024年總統的積極性。彭斯同日宣布新成立的政治推廣組織，將繼續為美國人民服務，持續川普政府成功政策。

出版社表示，彭斯合同價值7位數，大約落在300萬到400萬美元之間（約新台幣1.1億元），但仍需評估如何應對高調川普政府、作家是否說出真相、刺激美國政治文化反彈等因素。

據《CNN》報導，彭斯自傳出版後，將引發緊張政治局勢。民主黨和反川普民眾堅信彭斯為川普忠實同夥；川普支持者也在彭斯未干預國會1月認證拜登後，將他視為背叛者，在衝進國會大廈示威時更高喊「吊死馬克彭斯」。

「西蒙與舒斯特」副總裁卡內迪（Dana Canedy）強調，彭斯的書是具「啟示性的」，將敘述他的生活、工作、基督徒歷程、面臨的挑戰、成就以及教訓，也會是這段最具爭議總統歷史上重要著作之一。

彭斯在公開聲明中表示，「我真的很期待向美國人民講述公共服務的生活故事，從國會到州長到美國副總統」，邀請讀者一起回顧從出生地印第安納州的小鎮走向華府旅程。

彭斯近期多次暗示將競選2024總統，7日宣布成立「美國自由促進組織」（Advancing Amercian Freedom），推廣保守黨價值觀和川普政策，包括捍衛宗教自由、推動貿易協議、完成美墨邊境建設及、捍衛警察等，繼續「發產過去4年累積的成功基礎」。他強調，「保守黨不會任由激進左派新政府濫用破壞性政策，威脅美國在世上的領袖地位。」