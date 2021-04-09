準繼父變老公！58歲農民求婚遭拒　對方19歲女兒秒接手：我來

▲博拉與法茲拉相差39歲。（圖／翻攝自tribunnews）



記者王佩翊／編譯

印尼日前再度出現一對相差39歲父女戀婚姻，然而最令人驚訝的是，58歲的新郎博拉（Bora）原本是看上19歲小新娘法茲拉（Ira Fazilah）的媽媽，不過卻遭到拒絕。沒想到此時法茲拉竟跳出表示，自己願意嫁給博拉，「因為他老了，又一人獨居，因此想要照顧他到生命的盡頭。」據悉，法茲拉一共獲得1000萬盧比（約新台幣1萬9523元）與1公頃的土地做為聘禮。

▲▼博拉與法茲拉日前舉行婚禮。（圖／翻攝自tribunnews）



根據當地媒體報導，這場超越年齡的「世紀婚禮」的新郎是現年58歲的博拉，他終身未娶，平時獨自一人住在自己的房子裡，靠著務農過活。日前他看上法茲拉的母親，認為兩人年齡相近，且對方身旁也沒有丈夫陪伴，因此主動向對方提出結婚意願，但卻遭到拒絕。

正當博拉以為自己就要這樣孤老一生時，年僅19歲的法茲拉卻說，自己願意和相差39歲的博拉結婚。法茲拉說，博拉是單身，並且從未結過婚，年紀又大，因此她想照顧博拉到生命的盡頭。兩人婚後將會住在博拉的房子。而法茲拉也得到了1000萬盧比（約新台幣1萬9523元）與1公頃的土地做為聘禮。

消息傳出後，隨即引發附近居民熱議，就連當地媒體都爭相報導兩人的愛情故事。不過當地宗教局官員卻表示，儘管兩人的行為沒有違法，但是並不看好這段婚姻。

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