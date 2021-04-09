怪手司機曝沒加班費！助長賜號脫困「每晚睡3hrs」　慶功還被遺忘

▲28歲的阿卜杜拉是這次搶救長賜號的怪手操作員之一。（圖／翻攝自Facebook／Michael Taylor）



記者張方瑀／編譯

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）3月底在蘇伊士運河擱淺，除了全球航運大亂之外，在河邊開挖的幾輛怪手也因此爆紅，網路上流傳著各種搞笑迷因。不過，其中一位怪手操作員接受訪問時表示，其實他們是冒著生命危險在工作，而且每晚只睡3小時，甚至沒有領加班費，就連慶功宴都未受邀。

根據《Business Insider》報導，現年28歲的阿卜杜拉（Abdullah Abdul-Gawad）是這次搶救長賜號的怪手操作員之一，他回憶起當時的狀況表示，一開始聽到有船擱淺還覺得可能未來幾天都不用工作，沒想到他立刻被老闆找去，和同事們展開連續好幾天，每天至少21小時的挖掘工作，而且至今沒拿到任何加班費。

▲怪手清除淤泥協助長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）



阿卜杜拉說，雖然小怪手的照片風靡全世界，所有人都拿它來做搞笑迷因，「如果你看到船的大小和挖土機的大小，你就會知道那有多可怕。」他表示，在挖掘的當下，必須隨時注意船的動向，「我害怕船會突然傾斜，如果它剛好朝著我的方向傾倒，那麼我跟挖土機都會說再見。」

當怪手迷因傳遍世界後，但是在阿卜杜拉看來，這是他繼續向前的動力，「所有人都在拿它開玩笑，這讓我下定決心，我就想，你在取笑我，所以我一定要證明我能做到。」他接著說，「我覺得與其嘲笑，不如做點什麼來讓我相信，我有能力讓這艘船啟航。」

▲怪手和拖船合作協助長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）



阿卜杜拉和他的同事們這段期間都在附近的警衛營房休息，每晚最多只睡3個小時，甚至有一天只睡了1小時就繼續上工。長賜號終於在3月29日脫困後，每位工作人員都開心地歡呼起來，阿卜杜拉也直呼快要累死了，「儘管我們很累，但看到貨輪啟航的那一刻，成就感瞬間讓疲倦全蒸發了。」

不過，阿卜杜拉提到，他們這群怪手操作員因為是外包廠商，並非蘇伊士運河管理局的員工，所以幾乎沒有參加任何慶祝活動，感覺就像是被遺忘了，「我唯一有被邀請的紀念儀式在活動開始一個半小時前才通知我，但舉辦地點離我家要四個半小時的車程。」

阿卜杜拉對此感到非常不滿，「蘇伊士運河管理局非常得意，總是說他們做了一件偉大的事，但沒有挖土機，這艘船哪裡也去不了，它可能還繼續卡在那邊。」他表示，「這是一項成就，是埃及的成就也是我的成就，這種是一生中可能只會發生一次。」

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