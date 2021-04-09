快訊／NHK：日政府最快13日宣布「福島核廢水」是否排入太平洋

▲日本政府將於13日召開會議，決定是否排放福島核電廠廢水至太平洋。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

根據NHK最新消息指出，日本政府將於13日召開會議，決議是否將福島第一核電廠內存放的123萬噸核廢水排入太平洋。

報導指出，首相菅義偉將在13日舉行部長級會議，決議是否將核廢水排入太平洋，同時將加強相關含氚核廢水的監測，並對漁民給出相關賠償，徹底採取相關應對措施。

日本福島第一核電廠核災已滿10年，持續產生的含氚核廢水已達到存放上限，去年2月專家組成的委員會向日本政府報告，提出一份「含氚核廢水處理報告」指出，最務實的處理方法，就是將核廢水濃度稀釋到標準值之下，再排入海或大氣中。

菅義偉7日和「全國漁業協同組合連合會」會長岸宏見面後，岸宏仍保持反對立場，並指出，如果政府最後決定要如此處理，須負起責任向漁民與國民說明如何因應外界的負面觀感。

報導提到，政府的具體計畫是，將從兩年後展開相關釋放準備工作，屆時氚的濃度將會稀釋至國家標準的40分之1，相當於世界衛生組織（WHO）提出的飲用水標準約7分之1，當地的自治團體和水產養殖戶也會加強對排放前後氚濃度的監測。