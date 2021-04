用台灣晶片造武器！飛騰等7中企遭美列黑名單　台積電未來接單堪憂

▲中國公司飛騰的超級電腦使用的是世芯電子設計的晶片,並交由台積電進行生產。(圖/CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

中國解放軍研發的「音速飛彈」分別使用了由飛騰負責以美國技術生產的超級電腦、世芯電子設計的晶片,並交由台積電進行生產。外媒表示,中國未來極有可能將這種超高音速武器用以對付美國和台灣,因此拜登政府決定出手將飛騰等7家公司列入黑名單,未來政府將限制國內企業出口特定產品給名單中的企業。

綜合路透社與《華郵》報導,美國商務部認為,有7家中企涉嫌為中國建造超級電腦和製作大規模毀滅性武器,因此決定制裁這些企業,以避免中國利用美國技術來實現軍事現代化,特別是發展包括核武器、超音速武器在內的先進武器。報導稱,超高音速是一系列的新興技術,它可以以超過5倍音速的速度推進導彈,並規避當前的防禦系統,因此中國對此技術的投資引起了五角大樓的擔憂。

Supercomputing capabilities are vital for the development of many – perhaps almost all – modern weapons and national security systems, such as nuclear weapons and hypersonic weapons. https://t.co/zvYmTH3pfH