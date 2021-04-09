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NASA直擊神祕「火星蜘蛛」！科學家成功複製迷你版　揭多年謎團

▲▼火星表面出現奇特蜘蛛紋路。（圖／翻攝自NASA）

▲「火星蜘蛛」每年春天都會出現在火星南極的「神祕地形」附近，此一歷史性研究能幫助科學家更加了解火星上氣候變化。（圖／翻攝自NASA）

實習記者徐于文／綜合外電報導

「火星蜘蛛」20年前曾被美國太空總署（NASA）科學家拍攝，真實面目卻停留在理論階段，從未獲得證實。科學家近期模擬火星環境還原成形步驟，確認特殊形狀並不是八腿外星人，而是火星表面雕刻出的戲劇化分型輪廓，源自火星南極豐富二氧化碳冰層。

據《科學報告》，英國和愛爾蘭研究團體通過模擬器，重現火星表面大氣條件，並在固體二氧化碳（乾冰）上鑽孔，模擬火星地極冰蓋上噴口。當乾冰接觸模擬礫石層上沉積物時，部分立即轉化為氣體凝固，而二氧化碳穿過冰層，刻出細長、蜘蛛狀裂縫，成功重現迷你「火星蜘蛛」。

領導此研究的太空科學家麥基恩（Lauren McKeown）表示，此一發現令人興奮，「我們開始更佳了解火星表面季節性變化。」他強調，科學家多次提出氣體理論解釋「火星蜘蛛」現象，但限於猜測性理論，這次模擬實驗是首次實質證據，直接證明火星乾冰能夠從固體轉化氣體，刻畫出奇特蜘蛛圖案。

研究表示，目前無法百分之百確認「火星蜘蛛」成形過程，仍需要深入現場實際調查，但這歷史性實驗證實前人的大氣理論，也幫助科學家對於了解火星氣候邁出一大步。

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