美商務部再祭制裁　「飛騰等7中企及機構」列實體清單

▲ 中國國家超級計算無錫中心被美國商務部列入制裁名單。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

在媒體傳出中國軍用融合企業飛騰信息技術公司利用美台技術發展極音速武器之際，美國商務部今天將飛騰信息技術公司在內共7家中國企業與機構列入實體清單。

在被列入實體清單後，美國商務部將得以限制美國企業出口特定產品給這些企業或機構。這7個企業與機構包括：

天津飛騰信息技術公司（Phytium Technology）

上海集成電路技術與產業促進中心（National High-Performance IC Design Center）

信維微電子有限公司（Sunway Microelectronics）

國家超級計算濟南中心（National Supercomputing Center Jinan）

國家超級計算深圳中心（National Supercomputing Center Shenzhen）

國家超級計算無錫中心（National Supercomputing Center Wuxi）

國家超級計算鄭州中心（National Supercomputing Center Zhengzhou）

「華盛頓郵報」（The Washington Post）昨天報導指出，在中國西南部的隱密軍事設施，中國正使用飛騰信息技術公司設計的超級電腦飛快運算，模擬極音速飛彈穿越大氣層時的高熱與阻力，按前美方官員與西方分析家說法，中國會使用這種飛彈對付美國航艦或台灣。

分析家指出，飛騰的超級電腦是飛騰利用美國軟體設計出的微晶片驅動，並在台灣的台積電以美國的機密機械製造完成。飛騰與中國空氣動力研究與發展中心（CARDC）的合作夥伴關係，是中國悄悄在借助美國科技下，將民用技術轉為軍用的最佳例證。

在報導刊出後，美國商務部今天隨即出手，以從事活動有悖於美國國家安全或外交政策利益為由，將7家中國企業與機構列入實體清單。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，超級電腦能力對現代武器與國家安全系統發展至關重要。商務部將充分利用權責，防止中國利用美國技術支持這些破壞穩定的軍事現代化行動。（編輯：林憬屏）