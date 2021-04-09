　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她秒破解「防盜門鍊鎖」影片瘋傳！竟只靠1條充電線　千萬網看傻

@kt..89

these robbers be getting smart ##safetytips ##dontusethisanymore ##teachersoftiktok ##besafebehappy ##bringtheaction ##fyp ##staysafe

Pink Panther Intro - Henry Mancini

記者吳美依／綜合報導

外國一名TikTok用戶表示，現在竊賊作案手法越來越高明，甚至能用一條USB充電線，輕鬆打開防盜門鍊鎖，悄然進入屋內。她拍攝的破解影片引發熱烈討論，至今累計1千多萬觀看次數。許多人深感震驚，坦言從沒想過竟然還有這種開鎖方式。

影片的模擬情境中，不肖人士試圖進入屋內，轉動門把，用力一推，卻發現只能打開一條縫。此人立刻將充電線穿過門鍊孔洞、輕輕一拉，竟讓原本緊扣的鎖頭掉出溝槽。原PO表示，「這些竊賊越來越聰明了」，甚至認為這種防盜門鍊鎖「不再安全」。

▲外國網友示範如何使用一條手機充電線開鎖。（圖／翻攝TikTok@kt..89）

▲外國網友示範如何使用一條手機充電線，打開防盜門鍊鎖。（圖／翻攝TikTok@kt..89）

此影片累計超過130萬讚數，許多網友紛紛表示，「謝謝你們展示強盜如何破門而入」、「我敢保證，你們示範給大家看以前，沒有人想得到」。

儘管如此，另一些人卻指出，門鍊鎖本來就不是完美防盜設備，與其把它看成堅固大鎖，不如視為面臨危險的「拖延戰術」。他們也留言表示，「門鍊實在太脆弱了，如果你使勁全力推門，它就會斷掉」、「這種東西本來就不夠安全啊！」

Sisley全能乳液「保濕、抗老」一瓶就夠

ET快訊
快訊／31歲女騎士「遭假車禍設局」殺害身亡！嫌犯落網
快訊／女遇假車禍遭擄走　失蹤1日陳屍民宅
陽岱鋼「下放三軍」　日媒曝他悲慘現狀
快訊／高雄水泥車「刷爆整排隔音牆」！　高架大水箱凌空墜落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最大古城出土！3千年仍保存良好　人類殘骸、房屋助還原古埃及面貌

10歲女童斷牙卡食道！遭阿姨水刑、逼吞狗糞　死前最後心碎影片曝

她秒破解「防盜門鍊鎖」影片瘋傳！竟只靠1條充電線　千萬網看傻

生下6.5kg巨嬰！她PO片曬兒子驚呆千萬人　5年後現況曝光

兒夢去世好友問「怎麼還沒發財」　媽買彩券愚人節中頭獎500萬元

用台灣晶片造武器！飛騰等7中企遭美列黑名單　台積電未來接單堪憂

準繼父變老公！58歲農民求婚遭拒　對方19歲女兒秒接手：我來

400萬保時捷被「噴漆+刺破4輪胎」...慘況曝　車主苦笑：要花不少錢

58歲男追離婚大媽被拒絕　19歲正妹女兒卻願意嫁：想照顧他終老

前NFL球員槍殺名醫祖孫5人後輕生　父悲訴：美式足球毀了他

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

最大古城出土！3千年仍保存良好　人類殘骸、房屋助還原古埃及面貌

10歲女童斷牙卡食道！遭阿姨水刑、逼吞狗糞　死前最後心碎影片曝

她秒破解「防盜門鍊鎖」影片瘋傳！竟只靠1條充電線　千萬網看傻

生下6.5kg巨嬰！她PO片曬兒子驚呆千萬人　5年後現況曝光

兒夢去世好友問「怎麼還沒發財」　媽買彩券愚人節中頭獎500萬元

用台灣晶片造武器！飛騰等7中企遭美列黑名單　台積電未來接單堪憂

準繼父變老公！58歲農民求婚遭拒　對方19歲女兒秒接手：我來

400萬保時捷被「噴漆+刺破4輪胎」...慘況曝　車主苦笑：要花不少錢

58歲男追離婚大媽被拒絕　19歲正妹女兒卻願意嫁：想照顧他終老

前NFL球員槍殺名醫祖孫5人後輕生　父悲訴：美式足球毀了他

兩側髮絲是關鍵！韓妞馬尾的「5個技巧」快學，隨便綁都美

熊媽媽助攻東森購物生鮮業績破百萬　蝦皮搶進市場祭0元免運

獨／張惠妹開春首唱「時間、地點曝光」　出道25週年「6字埋伏筆」

7家「超級電腦」遭美封殺！拜登使出激烈手段原因曝：可能取代intel

帛琉泡泡首發團採檢11日才有結果！　莊人祥：疫苗護照研究中

基隆觀光巴士4／17正式上路！新增3站點「首航前2天第2人半價」

快訊／31歲女騎士「遭假車禍設局」殺害身亡！55歲嫌犯落網

房地合一稅2.0三讀通過　財政部：個人房屋交易後30日內要申報

專列多停一站！袁淳修師傅「送他最後一程」憶：他很聰明又盡責

AZ疫苗增1例疑似嚴重不良事件　20多歲男「發燒頭痛」掛急診

國際熱門新聞

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

上海美女翻譯一開口　驚艷柬埔寨國王

日媒：習近平最關注的是台灣、台灣、台灣！

全球最年輕的富豪才18歲！　身價高達938億

紙紮女會動了！　還能說47種語言

心碎影片曝！男孩哭訴「越境被丟包」

星國推「猛男清潔服務」　小鮮肉半裸上門

她訂2萬元外送「餐點到手就狂潑」慘況曝光

台廠供解放軍晶片「研發飛彈」？台積電回應了

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

羅奇：拜登保留川普抗中政策很怪

緬甸天菜和尚被捕　多次上街反政變

洗澡警鈴響　消防員「滿頭泡」赤裸狂奔

大排長榮衝擊持續！　全球重要港口貨櫃大塞車

更多熱門

相關新聞

她PO男友對比照　交往後6塊肌全融

她PO男友對比照　交往後6塊肌全融

外國女網友荷莉（Holly）分享照片表示，男友與自己交往1年半後，原本結實的六塊肌竟然全部「融化」消失不見，她將「身材對比圖」分享至TikTok，還開玩笑說對方似乎過得「很舒服」。

他看直播「秒抄一串數字」救了實況主

他看直播「秒抄一串數字」救了實況主

他「住院手癢」跟探病友人連環偷

他「住院手癢」跟探病友人連環偷

花園發現藏寶箱　撬開「惡臭撲鼻」

花園發現藏寶箱　撬開「惡臭撲鼻」

13歲少年偷手機索870元　失主真的給

13歲少年偷手機索870元　失主真的給

關鍵字：

TikTok防盜門鍊鎖開鎖偷竊闖空門強盜

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

洗菜膝蓋韌帶斷裂！痛到發抖「像被揍爛」

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面