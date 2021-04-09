她秒破解「防盜門鍊鎖」影片瘋傳！竟只靠1條充電線　千萬網看傻

記者吳美依／綜合報導

外國一名TikTok用戶表示，現在竊賊作案手法越來越高明，甚至能用一條USB充電線，輕鬆打開防盜門鍊鎖，悄然進入屋內。她拍攝的破解影片引發熱烈討論，至今累計1千多萬觀看次數。許多人深感震驚，坦言從沒想過竟然還有這種開鎖方式。

影片的模擬情境中，不肖人士試圖進入屋內，轉動門把，用力一推，卻發現只能打開一條縫。此人立刻將充電線穿過門鍊孔洞、輕輕一拉，竟讓原本緊扣的鎖頭掉出溝槽。原PO表示，「這些竊賊越來越聰明了」，甚至認為這種防盜門鍊鎖「不再安全」。

▲外國網友示範如何使用一條手機充電線，打開防盜門鍊鎖。（圖／翻攝TikTok@kt..89）



此影片累計超過130萬讚數，許多網友紛紛表示，「謝謝你們展示強盜如何破門而入」、「我敢保證，你們示範給大家看以前，沒有人想得到」。

儘管如此，另一些人卻指出，門鍊鎖本來就不是完美防盜設備，與其把它看成堅固大鎖，不如視為面臨危險的「拖延戰術」。他們也留言表示，「門鍊實在太脆弱了，如果你使勁全力推門，它就會斷掉」、「這種東西本來就不夠安全啊！」

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